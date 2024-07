Thị trường hạt tiêu trong nước đang ở thế giằng co, Gia Lai sắp đuổi kịp giá tiêu ở Đắc Nông

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ở 145.000 – 146.000 đồng/kg. Thị trường hạt tiêu trong nước đang ở thế giằng co.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (20/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 145.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tiếp tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (20/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia đi ngang so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil đi ngang, trong khi đó, tiêu Malaysia không thay đổi. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.191 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.125 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 7.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.157 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay giảm so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường hạt tiêu trong nước đang ở thế giằng co. Hiện tại giá hạt tiêu trong tình trạng ''rung lắc'', tức là lúc lên, lúc xuống, nhưng nhìn chung xu thế sẽ tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân chính là nguồn cung hạt tiêu ở Việt Nam hiện đã cạn do sản lượng vụ 2023 – 2024 giảm khá nhiều so với niên vụ trước.

Dữ liệu mới được chính phủ Brazil công bố cho thấy, xuất khẩu tiêu của nước này cũng giảm, trong tháng 6/2024 chỉ đạt 5.333 tấn, giảm 9,7% so với tháng 5/2024. Tính chung 6 tháng đầu năm này, Brazil đã xuất khẩu 37.181 tấn tiêu, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhiều chuyên gia ngành hàng và doanh nghiệp kinh doanh tiêu lớn trên thế giới cảnh báo Brazil đang đứng trước nguy cơ sụt giảm sản lượng xuất khẩu năm thứ 3 liên tiếp do mất mùa. NedSpice cũng vừa mới hạ dự báo tổng sản lượng tiêu năm nay của Brazil xuống còn 90.000 tấn, tương ứng giảm 18,2% so với năm 2023.

Việt Nam cũng là khách hàng lớn nhất của ngành tiêu Brazil nên việc thiếu hụt nguồn cung sẽ gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế, nhất là khi các tắc nghẽn hàng hải chưa được giải quyết triệt để và giá cước vận tải neo cao.

IPC nhận định, thị trường hạt tiêu tuần này tiếp tục có những phản ứng trái chiều. Những thông tin về tình hình mất mùa tại các quốc gia sản xuất lớn như Ấn Độ, Indonesia, Brazil chưa tác động đáng kể tới thị trường. Theo các chuyên gia, vụ thu hoạch tại Indonesia đang diễn ra, nguồn cung được kỳ vọng tăng.

Tuy nhiên, sản lượng của quốc gia này hàng năm theo tính toán cũng phần lớn tiêu thụ trong nước, lượng xuất khẩu giảm đều. Thị trường sẽ chờ đợi thêm đến khi có bức tranh toàn cảnh về sản lượng vụ thu hoạch của Indonesia. Nếu sản lượng giảm như dự đoán, đấy sẽ là cú hích cho giá tiêu toàn cầu nửa cuối quý III/2024.