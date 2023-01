Thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) đang ngày càng khởi sắc, tràn đầy sức sống. Bức tranh về một đô thị loại IV văn minh đang dần hiện hữu

Clip: Thị trấn miền biên viễn phấn đấu lên đô thị loại IV

Thị trấn Sông Mã quyết tâm lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2020-2025

Được thành lập từ năm 1977, sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định được vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Huyện Sông Mã. Đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được nâng cao, diện mạo đô thị ngày một khang trang; Hàng năm thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Cơ cấu nền kinh tế của thị trấn phát triển bảo đảm theo đúng định hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố và giữ vững.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) cho biết: Thị trấn Sông Mã là trung tâm Kinh tế - Xã hội của huyện từ đó UBND thị trấn xác định rõ việc phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn theo hướng phát triển thương mại dịch vụ; Nhân rộng, phát triển các mô hình trồng cây ăn quả mang thương hiệu của thị trấn cũng như phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong những năm qua thị trấn cũng thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện mở rộng địa giới hành chính trên khu vực thị trấn Sông Mã để tiến tới đưa đô thị lên đô thị loại IV trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Cũng theo ông Tam: Việc tuyên truyền mở rộng địa giới hành chính tiến tới đô thị loại IV trong những năm tới được sự đồng thuận rất là cao của Nhân dân trên địa bàn thị trấn và những địa bàn lân cận. Thông qua các cuộc hội nghị, tiếp xúc cử tri tại các tổ dân phố, thị trấn cũng đưa việc tuyên truyền mở rộng địa giới hành chính để bà con Nhân dân trên địa bàn nắm rõ để cùng chung tay xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp hơn.

Thị trấn Sông Mã đang dần hình thành bức trang đô thị loại IV Văn minh - Xanh – Sạch – Đẹp. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát triển các loại hình kinh tế, tăng thu nhập cho người dân

Thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) nằm ở vị trí huyết mạch của huyện chính vì vậy rất thuận lợi vận chuyển hàng hóa, giao lưu với các huyện trong tỉnh. Từ đó, thị trấn Sông Mã đã tập trung đẩy mạnh phát triển mạnh dịch vụ thương mại, các loại hình sản xuất, kinh doanh để thu hút việc buôn bán, trao đổi hàng hóa. Năm 2016, thị trấn có 795 hộ kinh doanh cá thể, đến nay, trên địa bàn thị trấn có 907 hộ kinh doanh cá thể, với đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh. Diện mạo thị trấn Sông Mã đang đổi thay rõ rệt, các cửa hàng kinh doanh, sản xuất, dịch vụ được mở rộng, hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa diễn ra tấp nập.

Trong không khí vui tươi của mùa Xuân mới, chị Lê Thị Cúc, hộ kinh doanh tổ dân phố 4 thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) phấn khởi chia sẻ: Những năm trước tôi kinh doanh trong chợ thì chật chội và hàng hóa bán chậm. Đến khi tôi chuyển ra mặt đường kinh doanh thì hàng hóa bán nhanh hơn, kinh tế nó cũng khá hơn. Mong là đất nước phát triển, người dân làm ăn được, mùa màng thuận để chúng tôi buôn bán được tốt hơn.

Thị trấn Sông Mã đã tập trung đẩy mạnh phát triển mạnh dịch vụ thương mại. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cùng với phát triển kinh doanh dịch vụ thị trấn vẫn tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để nâng cao thu nhập trên đơn vị cách tác. Như nuôi baba, chăn nuôi trâu bò nhốt chuồng, lợn, gà thả vườn, cải tạo vườn nhãn, trồng cam, bưởi da xanh, mận…

Tranh thủ thời gian sau khi kinh doanh dịch vụ ăn uống, gia đình bà Nguyễn Thị Lộc, tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) cũng phát triển thêm mô hình cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp với mô hình vườn cây ăn quả kết hợp chăn nuôi đã mang lại thu nhập cao cho gia đình bà Lộc.

"Ngoài kinh doanh dịch vụ ăn uống thì gia đình tôi mở thêm trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi các con như: trâu, bò, lợn, gà, vịt. Trồng cây thì gia đình tôi trồng 200 cây mận, trâu, bò là 20 con, gà 600 con, vịt 300 con để tăng thêm thu nhập. Về phần bên trang trại thì nhà tôi bắt đầu làm trang trại từ năm 2018, thu nhập từ trang trại thì mỗi năm cũng được 500 – 600 triệu", bà Lộc nói.

Mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên địa bàn thị trấn Sông Mã. Ảnh: Nguyễn Vinh

Mô hình phát triển trồng cây ăn quả trên địa bàn thị trấn Sông Mã. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nhân dân tích cực phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14 %; thu nhập bình quân năm 2022 đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt trên 7 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,12 %, hộ cận nghèo giảm có 0,6 %. Đời sống ổn định, các phong trào văn hoá văn nghệ – thể dục thể thao được người dân tham gia hưởng ứng. Hiện thị trấn có 5/5 tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn nghệ, thể thao, hội họp, 25 đội thể thao hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần nhân dân; có 1.587/1.751 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 90,63%; 452 hộ được công nhận Gia đình văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn (2020-2022), đạt 28,5%; 67 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đề nghị tặng giấy khen. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo hộ nghèo, các đối tượng chính sách được thực hiện tốt hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Điểm sinh hoạt văn nghệ, thể thao, hội họp của các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn sông Mã đã được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Thị trấn Sông Mã xây dựng cơ sở hạ tầng hình thành bức tranh đô thị loại IV

Bên cạnh đó, những năm gần đây để xây dựng thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) trở thành đô thị loại IV, thị trấn được quan tâm mở rộng địa giới hành chính sang một số bản của xã Nà Nghịu và đầu tư xây nhiều công trình lớn như: dự án kè hai bên bờ Sông Mã, dự án Đường Biên Hòa, vườn hoa, cây xanh dọc kè bờ hữu Sông Mã, vườn hoa cây xanh Quyết Thắng; hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Công tác xây đường lô, ngõ xóm được triển khai góp phần làm Thị Trấn thêm Xanh – Sạch – Đẹp. Bộ mặt của thị trấn Sông Mã có nhiều đổi thay, những khu dân cư được hình thành với những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, hệ thống giao thông dần hoàn thiện.

Bức tranh đô thị loại IV Văn minh - Xanh – Sạch – Đẹp đã hiện hữu trên thị trấn Sông Mã. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Trần Hải Âu, Bí thư chi bộ - Tổ trưởng tổ dân phố 5 thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) cho biết: Sau khi được tuyên truyền trực tiếp và cũng được nghiên cứu văn bản mở rộng thị trấn Sông Mã từ đô thị loại V lên đô thị loại IV, với điều kiện sáp nhập thêm 9 bản của xã Nà Nghịu đây là một chủ trương đúng đắn, tôi cũng như người dân rất là phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước. Tới đây đời sống của người dân sẽ ngày một nâng lên và điều kiện kinh tế, xã hội của huyện ngày một tốt hơn.

Một mùa xuân mới gõ cửa, nhiều công trình mới đang được triển khai xây dựng. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân nơi đây tiếp tục chung tay xây dựng thị trấn Sông Mã ngày càng phát triển, trở thành đô thị loại IV như mục tiêu đã đề ra. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc, thị trấn Sông Mã sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra.