Thầy trò Trường PTDTBT – TH&THCS Tân Lập: Vượt khó hoàn thành mục tiêu giáo dục

Trường PTDTBT – TH&THCS Tân Lập cách trung tâm huyện Điện Biên Đông 40 Km, là một trong những điểm trường đóng trên địa bàn khó khăn nhất của huyện Điện Biên Đông, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn nhiều, dân trí thấp. Với sự nỗ nực của thầy và trò tỷ lệ duy trì trong năm học 2022 -2023 đạt 97,5% vượt 2,5% so với chỉ tiêu giao.

Trường PTDTBT – TH&THCS Tân Lập đóng trên địa bàn xã Háng Lìa là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên Đông. Bước vào năm học 2022 -2023 Trường có tổng số 657 học sinh chia thành 22 lớp học, trong đó cấp Tiểu học có 14 lớp với 389 học sinh, cấp THCS có 8 lớp với 268 học sinh. Bằng sự chỉ đạo sát sao và sự nỗ lực của Ban giám hiệu và các thầy cô chủ nhiệm tỷ lệ duy trì trong năm đạt 97,5% vượt 2,5% so với chỉ tiêu giao. Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt tỷ lệ 100%.

Trường PTDTBT – TH&THCS Tân Lập luôn trú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục coi đây là một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất và xuyên suốt trong các năm học. Ảnh: Quang An

Trường PTDTBT – TH&THCS Tân Lập được sát nhập từ trường PTDTBT – TH Tân Lập và PTDTBT – THCS Tân Lập từ ngày 01/07/2020. Từ khi thành lập đến nay Nhà trường luôn trú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục coi đây là một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất và xuyên suốt trong các năm học.

Theo thầy Bùi Quang An, Hiệu trưởng Nhà trường: Năm học 2022-2023 Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Phòng, Sở Giáo dục Đào tạo và các cấp quản lý giáo dục. Từng bước đổi mới công tác quản lý, các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

Nhà trường đã lên kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, trình độ đào tạo, phẩm chất đạo đức. Nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, từng bước nâng dần chất lượng giờ dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh từng bước hướng tới thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục.

Từ những nỗ lực của thầy và trò, trong các năm học của giai đoạn 2020-2023 tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt khá luôn đạt từ 90% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, kém. Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi luôn đạt từ 55 đến 60%. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đều đạt 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm luôn đạt 100%.

Trong một giờ học của thầy trò lớp 8C1 Trường PTDTBT – TH&THCS Tân Lập. Ảnh: Quang An

Hàng năm Nhà trường tổ chức bồi dưỡng, khích lệ các em học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi: Học sinh giỏi các môn văn hóa, Giải toán trên MTCT; Olympic trên mạng Internet… thi văn nghệ, thể thao, Giao thông thông minh, tìm hiểu pháp luật, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh … KHKT, Sáng tạo thanh thiếu niên … cấp huyện, tỉnh.

Trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên Nhà trường chỉ đạo và tổ chức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ khoa học, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các giáo viên tham gia học nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 90%, 100% giáo viên có trình độ chuyên môn từ khá trở lên và tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi do cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức và các cuộc thi khác đã đạt giải cao.

Với sự nỗ lực không ngừng, nhiều năm học Trường PTDTBT – TH&THCS Tân Lập được UBND tỉnh tặng bằng khen về Tập thể lao động xuất sắc. Ảnh: Quang An

Tuy cơ sở vật chất nhà trường còn đang gặp rất nhiều khó khăn, những nhà trường đã nỗ lực khắc phục để đảm bảo phục vụ tốt hơn cho học sinh. Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, an toàn giao thông. Giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách 116, 81,42 liên quan đến học sinh. Đặc biệt là học sinh bán trú. Duy trì tốt đời sống cho học sinh bán trú mang đến cho các em bữa ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

