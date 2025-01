Thành phố Sơn La gặp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

Thành phố Sơn La ngày càng phát triển

Dự gặp mặt có các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Sơn La; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Sơn La; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố Sơn La đã nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố; các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phóng sự về những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của thành phố Sơn La năm 2024. Thành phố đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Hoàn thành lập mới và điều chỉnh 10 đồ án quy hoạch chi tiết và đạt được 42/59 chỉ tiêu đô thị loại I.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Tốc độ đô thị hóa đảm bảo đồng bộ theo quy mô dân số và phát triển đô thị; tỷ lệ đô thị hóa đạt 69,38% (so với chỉ tiêu Đại hội đề ra là 70,5%), tăng 0,38% so với năm 2023; thực hiện trồng mới và tái canh được 135,1 ha cây cà phê, vượt 85 ha so với kế hoạch; xây dựng vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô 300 ha; xuất khẩu khoảng 2.000 tấn cà phê nhân, giá trị ước đạt 10,63 triệu USD; có 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 bản đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổng thu ngân sách thành phố năm 2024 ước đạt 1.154.433 triệu đồng, bằng 119,2% dự toán tỉnh giao, đạt 115,9% dự toán HĐND thành phố giao; hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2045. Thành phố Sơn La được UNESCO công nhận trở thành thành viên của mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”; thành phố còn 63 hộ nghèo (giảm giảm 23,2% so với năm 2023), 203 hộ cận nghèo; tiếp tục duy trì nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Đóng góp ý kiến xác định ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Sơn La

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về việc xác định ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Sơn La. Theo đó, đề xuất xác định ngày 30/6/1961 là ngày thành lập tổ chức tiền thân của Thị uỷ Sơn La (nay là Thành uỷ Sơn La); trình Ban Thường vụ tỉnh uỷ xem xét, quyết định công nhận ngày 30/6/1961 là Ngày thành lập Đảng bộ Thị xã Sơn La (nay là Đảng bộ Thành phố Sơn La).



Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Sơn La; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương bày tỏ phấn khởi, vui mừng, tự hào khi Thành phố tiếp tục có bước phát triển ngoạn mục trong năm 2024.

Tin tưởng với sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, với truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và phong cách chuyên nghiệp, sự thống nhất hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Thành phố Sơn La sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, những ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để xây dựng thành phố Sơn La ngày càng phát triển xanh, nhanh, bền vững, bình yên và bản sắc, xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà và tiểu vùng Tây Bắc.