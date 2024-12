Đó là một trong những phát biểu nhấn mạnh của ông Lò Văn Hương – Bí thư Huyện ủy Than Uyên (Lai Châu) tại hội nghị lần thứ 42, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên khoá XVIII.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ 42

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 42.

Quan cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ 42. (Ảnh: Đinh Đông)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 và cho ý kiến vào dự thảo các văn bản của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 21, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024, kế hoạch năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2024, dự toán ngân sách năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2024, kế hoạch năm 2025…

Ông Lò Văn Hương - Bí thư Huyện uỷ Than Uyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đinh Đông)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lò Văn Hương - Bí thư Huyện uỷ Than Uyên nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, ngành trong huyện cần tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm hỗ trợ sản xuất, phát triển thương mại và các loại hình dịch vụ; tập trung nguồn lực cho công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…