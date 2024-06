Những năm qua, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng dân tộc thiểu số trong huyện.

Than Uyên quan tâm nâng cao đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Than Uyên (Lai Châu) lần thứ IV, năm 2024 vừa diễn ra với chủ đề "Các dân tộc huyện Than Uyên đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển". 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 10 dân tộc thiểu số và hơn 70 nghìn người dân sinh sống trên địa bàn huyện Than Uyên tham dự Đại hội.

Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Than Uyên lần thứ IV. (Ảnh: A.H)

5 năm qua, huyện Than Uyên đã triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số trong huyện ngày càng cải thiện, nâng cao. Từ năm 2022 đến nay, huyện Than Uyên đã hỗ trợ nhà ở cho 20 hộ dân; Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (téc nước) cho 241 hộ; 96 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề; Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 4 dự án công trình nước sinh hoạt tập trung, 35 công trình để phục vụ đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện Than Uyên cũng đã triển khai, hỗ trợ nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: A.H)

Giai đoạn 2024-2029, huyện Than Uyên đề ra 8 mục tiêu cụ thể, 8 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp chủ yếu, như: Phấn đấu đến năm 2029, có 100% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số có trình độ đại học trở lên; Hơn 65% lao động người dân tộc thiểu số đã qua đào tạo, tập huấn, trong đó hơn 47% được đào tạo nghề; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-2%/năm trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, đề nghị: Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đại đoàn kết các dân tộc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện;

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen. (Ảnh: A.H)

Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ tiêu của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Than Uyên lần thứ IV thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và phù hợp với thực tế của địa phương; Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, người DTTS…

Đại hội đã biểu quyết bầu 25 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ IV; Thông qua Quyết tâm thư Đại hội. Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Than Uyên, giai đoạn 2019 - 2024. 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2019-2024 được UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen.