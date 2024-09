Đó là một trong những phát biểu nhấn mạnh của ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại hội nghị tổng kết các hoạt động Tết Độc lập năm 2024 vừa được tổ chức tại huyện Than Uyên (Lai Châu).

Hơn 86.760 lượt khách đến Than Uyên tham quan, trải nghiệm dịp Tết Độc lập năm 2024

Tết Độc lập năm 2024 được tổ chức từ ngày 30/8 đến ngày 2/9/2024 tại Than Uyên, với quy mô cấp tỉnh gắn với Ngày hội Văn hoá, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XIII năm 2024. Tết Độc lập năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn như: Lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ, lễ dâng hương tại Nhà Văn hóa Bản Lướt (xã Mường Kim); ngày hội truyền thông với chủ đề "Than Uyên - Hội tụ bản sắc Tây Bắc"; chương trình Nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 và Vòng xoè đoàn kết "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu"; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn các lễ hội; gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hoá của địa phương; trưng bày chuyên đề di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Mông gắn với "Lễ hội Gầu tào và trò chơi dân gian"…

Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách. (Ảnh: Thanh Ngân)



Sau 4 ngày tổ chức, Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hoá, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XIII năm 2024 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; hoàn thành các nội dung đã đề ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Từ ngày 30/8 đến 2/9/2024, hơn 86.760 lượt khách đến Than Uyên, tăng 102,6% so với sự kiện tổ chức năm 2023, trong đó có trên 560 lượt khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn. Một số điểm có lượt khách du lịch tăng như: Vịnh Pá Khôm tăng 1.500 khách, Chợ phiên Tà Mung tăng trên 1.000 khách… Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt trên 47 tỷ đồng.

5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các hoạt động Tết Độc lập huyện Than Uyên năm 2024 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Đinh Đông)

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: bố trí nguồn kinh phí để mở rộng diện tích sân vận động huyện; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong quá trình tổ chức sự kiện Tết Độc lập; sắp xếp các nội dung, chương trình hợp lý để nhân dân và du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá, thể thao; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho các điểm du lịch trên địa bàn huyện Than Uyên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, khẳng định: Sự kiện Tết Độc lập năm 2024 được nâng tầm quy mô cấp tỉnh, lan toả mạnh mẽ trên các kênh thông tin đại chúng, được nhân dân, du khách trong nước và quốc tế quan tâm; nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc; các điểm du lịch hấp dẫn; đặc biệt là việc xác lập kỷ lục - đây vừa là điểm nhấn của sự kiện Tết Độc lập và vừa tạo nền tảng thu hút du khách đến với địa phương.

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh Lai Châu năm 2024 phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đinh Đông)

Kết luận hội nghị, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh Lai Châu năm 2024, nhấn mạnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Than Uyên xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn cho Tết Độc lập năm 2025; UBND huyện Than Uyên quan tâm đánh giá phân khúc khách hàng, từ đó tạo ra các sản phẩm chủ lực phục vụ du khách…