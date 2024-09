Thời điểm này, huyện Than Uyên (Lai Châu) đang tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Nông thôn Than Uyên "khoác áo mới"

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Than Uyên đã "gặt hái" được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn miền núi các xã trong huyện đã có nhiều đổi thay. Cơ sở hạ tầng thiết yếu của huyện từng bước được hoàn thiện, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thu nhập, đời sống của người dân các xã, bản trong huyện cũng nhờ đó mà ngày càng cải thiện, nâng cao.

Bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Than Uyên có nhiều đổi thay. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại việt điện tử, ông Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, phấn khởi cho biết: Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn miền núi của huyện đã có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong huyện được nâng lên rõ rệt. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến cho Than Uyên một "luồng sinh khí mới", giúp huyện cửa ngõ của tỉnh Lai Châu ngày càng tươi đẹp hơn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Than Uyên đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Người dân các xã, bản trong huyện ngày càng phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Điều đó được thể hiện rất rõ trong việc tự nguyện hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa của người dân. Đặc biệt là người dân các xã, bản của huyện ngày càng mạnh dạn hơn trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất thâm canh, tăng vụ, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Huyện Than Uyên triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống cho người dân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, bản và người dân, đến nay, huyện Than Uyên đã có 7/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

"Than Uyên đang dồn lực thực hiện mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025. Dẫu biết rằng chặng đường này lắm gian nan, bởi các xã chưa đạt chuẩn đều thuộc diện rất khó khăn, song huyện Than Uyên quyết không lùi bước. Cùng với chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện Than Uyên dồn lực giúp các xã chưa đạt chuẩn, cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay" – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho hay.

Than Uyên phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025

Hiện huyện Than Uyên còn 4 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, đó là: Tà Hừa, Tà Mung, Khoen On và Pha Mu. Để giúp 4 xã này cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2024, huyện Than Uyên đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng xã. Mặt khác, huyện Than Uyên cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các xã triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới chưa đạt. Các xã trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các tổ chức hội, đoàn thể.

Huyện Than Uyên phấn đấu đến hết năm 2024 có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chị Lò Thị Dân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Mung (Than Uyên) cho biết: Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã thu hút được tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào "Xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển" và cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động đó bằng các hoạt động cụ thể, hội viên, phụ nữ trong xã thường xuyên vệ sinh nhà ở, đường, ngõ bản. Đặc biệt hôi viên các chi hội phụ nữ ở các bản còn tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ các mô hình: Trồng, chăm sóc chè, chanh leo, nuôi gà đen…

Không dừng lại ở đó, huyện Than Uyên còn thực hiện lồng ghép nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới với các nguồn lực khác và đóng góp của nhân dân, để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm; chú trọng phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn…

Đến thời điểm này, toàn huyện Than Uyên đạt bình quân 16 tiêu chí nông thôn mới/xã. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Than Uyên đã bố trí kinh phí đầu tư hệ thống xử lý nước sạch và các hạng mục phụ trợ ở các bản: Cáp Na 1, 2 (Tà Hừa); bản On, bản Mở (Khoen On); bản Xoong, Lun 1 (Tà Mung); triển khai các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững như: Gạo Séng Cù, gạo Tan Pỏm (Tà Hừa); chè, chanh leo (Tà Mung). Hỗ trợ thành lập HTX Du lịch và Phát triển nông nghiệp xanh xã Pha Mu.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Than Uyên đã triển khai các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã và người dân trong huyện phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hang hóa tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến thời điểm này, huyện Than Uyên đạt bình quân 16 tiêu chí nông thôn mới/xã. Trong đó, xã Pha Mu đạt 19/19 tiêu chí (đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận), xã Tà Hừa đạt 16/19 tiêu chí, xã Tà Mung đạt 16/19 tiêu chí; xã Khoen On đạt 14/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân toàn huyện đạt 48 triệu đồng/người/năm.

Tin rằng, với sự nhập cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, mục tiêu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2025 của huyện Than Uyên sẽ thành hiện thực.