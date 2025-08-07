Sau khi hợp nhất Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn và Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, bộ máy tổ chức của đơn vị đã được sắp xếp lại với 17 Hạt Kiểm lâm cấp xã trực thuộc, cùng 5 phòng chuyên môn và các đội nghiệp vụ. Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, Chi cục còn phải đối mặt với thách thức quản lý diện tích rừng rộng lớn với tổng diện tích rừng hơn 557.000 ha, bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng, trong khi tỷ lệ che phủ đạt 62,35%.

Một trong những kết quả nổi bật trong nửa đầu năm là tiến độ trồng rừng đạt cao. Với hơn 5.700 ha rừng tập trung được trồng mới, cùng hơn 2,4 triệu cây phân tán, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 90% kế hoạch năm. Đặc biệt, diện tích rừng gỗ lớn đã vượt xa chỉ tiêu cả giai đoạn, cho thấy hướng đi bền vững trong phát triển rừng có giá trị kinh tế cao đang được triển khai đúng hướng. Diện tích trồng quế - cây chủ lực vùng cao cũng đạt và vượt kế hoạch, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm và miền núi.

Trong quản lý bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy tiếp tục được chú trọng. Các điểm có nguy cơ cao được giám sát 24/24h, thông tin cháy rừng được cập nhật thường xuyên qua hệ thống phần mềm chuyên dụng. Dù vẫn còn 12 vụ cháy rừng xảy ra, nhưng thiệt hại đã được giảm thiểu nhờ kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật xử lý thực bì, ngăn chặn kịp thời các điểm phát lửa do người dân đốt rừng làm nương rẫy.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025. Ảnh: Kiểm lâm Thái Nguyên

Cùng với đó, công tác giao đất, giao rừng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài trong bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, hơn 77% diện tích rừng trên địa bàn đã có chủ sử dụng rõ ràng, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Ngoài ra, hàng nghìn hecta rừng do UBND cấp xã và các công ty lâm nghiệp quản lý đang trong lộ trình bàn giao về cho địa phương, giúp tăng cường tính chủ động trong quản lý rừng tại cơ sở.

Một điểm nhấn quan trọng trong nửa đầu năm là công tác chuyển mục đích sử dụng rừng được kiểm soát chặt chẽ. Việc thẩm định, báo cáo, lấy ý kiến HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy trình pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thẩm định chuyển đổi rừng cho 56 công trình phát triển kinh tế - xã hội với tổng diện tích hơn 400 ha. Trong đó, việc yêu cầu các đơn vị nộp tiền trồng rừng thay thế được áp dụng triệt để, thu về hàng chục tỷ đồng để phục vụ cho việc tái tạo, bảo vệ rừng.

Việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp cũng được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án quan trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Nổi bật là Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021–2025 theo Quyết định 809/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng chương trình cấp tỉnh được HĐND thông qua tại Nghị quyết 143/NQ-HĐND, định hướng đến năm 2030. Kết quả thực hiện đã được báo cáo HĐND tỉnh.

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I (2021–2025), tỉnh đã giao khoán và hỗ trợ bảo vệ rừng trên diện tích hơn 107.780 ha; chăm sóc 766,99 ha rừng sản xuất; dự kiến hỗ trợ 210,6 tấn gạo cho 975 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng trong quý III/2025.

Bên cạnh đó, Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021–2025, định hướng đến 2030, đang được triển khai hiệu quả, tiêu biểu là việc trồng mới 1.300 ha quế theo chương trình “trồng một tỷ cây xanh”.

Tỉnh cũng đang thực hiện điều tra trữ lượng rừng, trữ lượng các-bon rừng theo đề cương đã phê duyệt, bao gồm cả địa bàn Bắc Kạn (cũ) và Thái Nguyên, nhằm phục vụ công tác quy hoạch và bảo vệ rừng lâu dài.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành Kiểm lâm Thái Nguyên cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Tại khu vực Bắc Kạn cũ, tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn diễn ra phức tạp, tăng 38 vụ so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính đến từ áp lực kinh tế và nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân dân tộc thiểu số, cộng với điều kiện địa hình hiểm trở khiến việc phát hiện, xử lý vi phạm còn gặp khó khăn. Công tác nộp phạt theo các quyết định xử lý hành chính cũng gặp nhiều vướng mắc do phần lớn các đối tượng vi phạm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Cùng với đó, tiến độ thực hiện trồng rừng thay thế tại một số địa phương còn chậm. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng theo các chương trình, dự án chưa được một số chính quyền địa phương thực sự quan tâm. Cá biệt, có nơi chưa thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước, để xảy ra vi phạm hoặc không kịp thời đôn đốc trồng rừng sau chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trước những khó khăn và kết quả đạt được, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã xác định rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong phòng chống cháy rừng, xử lý vi phạm, bảo vệ rừng là ưu tiên hàng đầu.

Ông Lê Cẩm Long - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR, sẵn sàng lực lượng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án như: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Dự án Bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Dự án điều tra trữ lượng rừng, trữ lượng các-bon rừng đã được UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ) phê duyệt đề cương, dự toán tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 28/3/2025; nhiệm vụ điều tra trữ lượng rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, các cơ sở gieo ươm giống cây trồng lâm nghiệp, gây nuôi động vật rừng hoang dã, chế biến kinh doanh thương mại lâm sản. Thực hiện các giải pháp để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR của các đơn vị trực thuộc Chi cục.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các chương trình như trồng rừng thay thế, điều tra trữ lượng rừng, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, rà soát, cập nhật dữ liệu về rừng theo địa giới hành chính mới.