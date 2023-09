Sơn La: Vinh danh các tác phẩm báo chí, ca khúc, ảnh nghệ thuật và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích đối với các tác phẩm báo chí; 1 giải A, 2 giải B, 3 C và 5 giải khuyến khích về ca khúc; 1 giải A, 2 giải B, 3 C và 5 giải khuyến khích về ảnh nghệ thuật. Đồng thời, công nhận 24 sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu.

Trong số các tác phẩm báo chí đạt giải, Văn phòng đại diện Tây Bắc Báo Nông Thôn Ngày Nay đạt 4 giải B, C và 2 giải khuyến khích.

Danh sách các tác phẩm đạt giải của Văn phòng đại diện Tây Bắc Báo Nông thôn ngày nay, Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt:

- Giải B: Sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La: Dị nhân Long Võ và những nỗ lực làm đẹp cho đời (3 kỳ)

- Giải C: Chuyển đổi số vùng cao Sơn La: Băng rừng đến bản làng cấp Căn cước công dân và mã định danh điện tử (5 kỳ)

- Giải khuyến khích: Nông dân Sơn La với Chuyển đổi số (4 kỳ) và Đói phải ăn củ mài từ bé, nay một người dân tộc Mông ở Sơn La là " Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022"