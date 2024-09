Sơn La thiệt hại do bão số 3 ước tính trên 94 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, tỉnh Sơn La có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi, hơn 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ước tổng thiệt hại 94,7 tỷ đồng.

Bão số 3 gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 06/9 đến 07h ngày 11/9/2024 ở tỉnh Sơn La có mưa to đến rất to và dông (mưa rất to tập trung tại các huyện Sốp Cộp, Mường La, Bắc Yên, Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ) với lượng mưa phổ biến từ 80-335mm.

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Sơn La có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi ở bản Pú Dảnh, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La 11 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại; hàng trăm ha diện tích cây lương thực, rau màu, diện tích nuôi cá cùng hàng trăm con gia súc gia cầm của người dân bị lũ cuốn trôi. Nhiều công trình giao thông, điện lực, công trình cấp nước bị hư hỏng nặng. Ước tổng thiệt hại 94,7 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Sơn La hơn 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại. Ảnh: NDCC

Tập chúng khắc phục hậu quả do bão số 3

Tại cuộc họp họp quyết định một số nội dung theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ngày 12/9, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập úng, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân và nhà nước;

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Sơn La ước tính trên 94 tỷ đồng. Ảnh: NDCC

Rà soát, nghiên cứu đề xuất bố trí đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp khả năng cân đối vốn và điều kiện thực tế địa phương, trong đó, ưu tiên thực hiện các dự án cấp bách, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Sơn La tập trung khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: NDCC

Giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng.

Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ gia đình bị thiệt hại, có giải pháp bố trí đất ở để làm nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có phương án hỗ trợ.