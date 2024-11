Ngày 8/11, tại huyện Yên Châu (Sơn La), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ người dân khu vực biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2024.

Clip: Hội nghị Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ người dân khu vực biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2024 tại tỉnh Sơn La.

Hội nghị Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ người dân khu vực biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2024 tại huyện Yên Châu (Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Trong ngày 8/11, có 150 đại biểu là cán bộ, người dân trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La) đã được nghe các giảng viên, báo cáo viên của Học viện Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Sơn La phổ biến các chuyên đề về Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ người dân khu vực biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ông Mai Ánh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Vinh



Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Ánh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị cho biết: "Lãnh thổ quốc gia bao gồm vùng đất, vùng trời, vùng biển là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm; trong đó, khu vực biên giới là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của đất nước. Vì vậy, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa là vấn đề chiến lược, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong tình hình mới.

Năm nay là năm thứ 7, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, người dân ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Qua hội nghị, giúp các đại biểu nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng và an ninh. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nội dung của các chuyên đề Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ người dân khu vực biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2024 là những vấn đề rất cơ bản nhưng cũng rất quan trọng trong tình hình hiện nay, đó là: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo, dân tộc gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tác chiến không gian mạng; Phổ biến, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước, đồng thời, tạo sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dự luận trong nước và nước ngoài đối với các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm; tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới trên mặt trận bảo vệ trật tự an ninh.

Giảng viên, báo cáo viên của Học viện Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến các chuyên đề. Ảnh: Nguyễn Vinh

Ông Phạm Đại Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, cho biết: "Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Hội nghị Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ người dân khu vực biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2024 để nâng cao nhận thức cho người dân ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước; chủ động ngăn ngừa và phát hiện mọi âm mưu, hành động bạo loạn gây chia rẽ, đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới của đất nước trong mọi tình huống…".

Ông Phạm Đại Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Vinh

Thông qua hội nghị này, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện Yên Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung về quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững mạnh trong tình hình mới. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ đọc, dễ thực hiện những nội dung cơ bản về kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức về quốc phòng và an ninh để cán bộ người dân khu vực biên giới miền núi, vùng sâu, vùng xa từng bước nâng cao nhận thức chủ động tích cực chuẩn bị mọi mặt về vật chất và tinh thần nhằm giữ vững hòa bình, ổn định; ngăn ngừa mọi âm mưu, hành động bạo loạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch; bảo vệ địa bàn chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.