Sơn La: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày 3/8, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII; trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Sơn La.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiết yếu

Sơn La là một trong những tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, gồm 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Sơn La có vị trí chiến lược, trọng yếu Tây Bắc, có 17 xã biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và báo cáo kết quả cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Sơn La năm 2023 và nghe các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu dự Hội nghị.

Trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, cấp huyện và tương đương đã tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; ban hành Đề án số 06 ngày 19/01/2023 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-2025" và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tới các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động phối hợp, tham mưu, triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội bằng nhiều hình thức: thông qua hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; báo điện tử, mạng xã hội; các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát làm việc ở cơ sở, tiếp xúc cử tri. Quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm soát, quản lý địa bàn biên giới; kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập nảy sinh, dư luận quan tâm.

Các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ, mở chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa các hình thức thông tin; đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thiếu khách quan, các điệu xuyên tạc trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác; nhất là trước các sự kiện chính trị, sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước, địa phương, vấn đề nhạy cảm dư luận quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ba phương, đó nhiệm vụ qu Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ngành và đội ngũ cộng tác viên và Tổ Thư ký, Nhóm chuyên gia được củng cố, kiện toàn hoạt động ổn định.

Đội ngũ cộng tác viên tích cực tuyên truyền trên không gian mạng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền biển, đảo; những nỗ lực, thành tựu Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 666 trang, nhóm (Website, phóng sự, hình ảnh... trên mạng xã hội. Thành lập gần 400 biệt đội với hơn 13.700 thành viên. Các nhóm này hoạt động theo hình thức bí mật, thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là đăng tải các đường link được gửi từ Trung ương, tỉnh với mục đích tuyên truyền, lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực; bình luận, báo xấu các trang, bài viết có nội dung xấu, độc, nhằm vô hiệu hóa các trang, tài khoản cá nhân.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động, đấu tranh trực diện và tấn công chính trị với các đối tượng tham gia tổ chức “Bà Cô Dợ" trên địa bàn, đến nay đã xóa bỏ hoàn toàn tổ chức này trên địa bàn tỉnh. Đối với hoạt động "Pháp luân công" đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh ngăn chặn hoạt động này trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã xác minh, xử lý, ngăn chặn 175 trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; trong 05 năm không xử lý hình sự trường hợp nào. Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 91 trường hợp.

Thường xuyên bám, nắm trên 1.000 hội nhóm liên quan đến địa bàn tỉnh, bóc gỡ, vô hiệu hóa 7 nhóm” thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, Lực lượng Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, xử lý 175 đối tượng có hành vi đưa thông tin, bài viết, video xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu lực lượng Công an nhân dân lên mạng xã hội. Trong đó, xử lý hành chính 91 đối tượng, với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng. Yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ 542 nội dung chứa thông tin xấu, độc, sai sự thật...

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Mùa Xuân.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ. Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng trên địa bàn tỉnh.

Sơn La tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian tới, tình hình thế giới sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng… Đặc biệt các thế lực thù địch, tổ chức phản động không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá chúng ta với tần suất ngày càng cao, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chúng tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là trên không gian mạng.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhất là về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao giải cho các tác giả đạt giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng thông tin về cơ sở; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh chia sẻ thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội, với phương châm phủ xanh không gian mạng, "lấy cái đẹp dẹp xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội; đồng thời, cảnh giác với các thông tin xấu, độc, thông tin bịa đặt, sai sự thật, những thông tin bôi nhọ, nói xấu Đảng và Nhà nước…. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng cường rà soát, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật tồn tại trên các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng, kiện toàn tổ chức mạng lưới cộng tác viên, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chuyên trách tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ báo cáo, cung cấp thông tin; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cán bộ, đảng viên với nhân dân; kịp thời phát hiện và tập trung giải quyết dứt điểm những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo, xuyên tạc gây mất ổn định chính trị...

UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ảnh: Mùa Xuân.