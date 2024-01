Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Điện Biên tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 23/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Điện Biên tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Bộ TT&TT. Sở nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước (QLNN) trên các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng; xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, đặc biệt là công tác chuyển đổi số...



Ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên Báo cáo kết quả công tác năm 2023 tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hường

Sở TT&TT tỉnh Điện Biên đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí được thực hiện kịp thời, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, từ đó kịp thời điều tiết thông tin theo hướng tăng cường các thông tin tích cực tạo niềm tin, ổn định dư luận xã hội. Đặc biệt là định hướng, cung cấp thông tin về phòng, chống các loại dịch bệnh; chủ trương đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; rà soát ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân…Qua theo dõi các tin, bài, ảnh tuyên truyền của các cơ quan báo chí, Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở cơ bản đảm bảo chất lượng, đúng định hướng, đáp ứng được yêu cầu trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng .

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hường

Đồng thời, Sở TT&TT tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh và phản hồi báo chí theo quy định. Quản lý về hoạt động của Văn phòng đại diện, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh để kịp thời phối hợp chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Thị trường hoạt động xuất bản, in, phát hành nhỏ hẹp, chủ yếu tập trung ở thành phố, trung tâm các huyện, thị trấn. Số lượng xuất bản phẩm thấp (do loại hình thông tin nghe nhìn, thông tin báo chí, đặc biệt là mạng xã hội phát triển nhanh và chiếm ưu thế hơn thông tin qua sách và tài liệu). Các tài liệu xuất bản của các cơ quan, đơn vị chủ yếu phục vụ công tác tuyên truyền quy định, phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, số lượng in và phát hành không nhiều.

Ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới trong lĩnh vực Thông tin, Báo chí, Xuất bản tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan báo chí trong triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí làm nổi bật vai trò dẫn dắt thông tin trên không gian mạng, dư luận xã hội, truyền thông chính sách hiệu quả.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Ảnh: Thu Hường

Cùng với đó, Sở cũng quản lý theo dõi thông tin báo chí phản ánh về tỉnh; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị phản hồi thông tin và trả lời thông tin trên báo chí có liên quan đến tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, rà soát, xử lý sai phạm về đưa thông tin sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội.



Song song với đó, Sở cũng tham mưu thúc đẩy công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo cách làm mới, quảng bá hình ảnh địa phương, hình ảnh quốc gia ra thế giới nhằm quảng bá thương hiệu hình ảnh, mang lại các lợi ích về kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc sản của địa phương. Đặc biệt thời gian trước, trong và sau Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024); 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004 - 01/01/2024); Chương trình Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).

Ngoài ra, Sở tăng cường công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin để kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin đối với cơ quan báo chí, nhất là trong các vụ việc, sự kiện lớn, quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên.

Đổi mới cách làm, ứng dụng các công nghệ để tăng tương tác với người dân, để người dân phản ánh thực trạng ở cơ sở, tham gia cùng các cơ quan nhà nước xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chú trọng công tác biên tập, biên dịch chương trình phát thanh ở cơ sở sang tiếng dân tộc thiểu số kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 11 cá nhân thuộc Ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.