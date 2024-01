Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với tỉnh Điện Biên

Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình kinh tế, sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản và các vấn đề xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Điện Biên có nhiều kết quả, tín hiệu tích cực với 14/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, một số kết quả nổi bật như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,1% xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tổng sản lượng lương thực năm 2023 ước đạt 285.519 tấn, tăng 0,91% so với năm trước và đạt 101,34% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 14,36% so với cùng kỳ năm 2022). Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành và được đưa vào khai thác trở lại từ ngày 2/12/2023. Năm qua, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch,... tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,67% so với năm 2022; 5.000 nhà Đại đoàn kết được triển khai xây dựng; công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được triển khai tích cực và nhận được sự quan tâm ủng hộ của Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước...



Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong tổ chức tập huấn phổ biến, quán triệt, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua, Luật Tài nguyên nước năm 2023; sớm rà soát hoàn thiện các văn bản luật và dưới luật liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn, khai thác có hiệu quả hơn tài nguyên. Đề nghị Bộ và các vụ chức năng hướng dẫn tỉnh Điện Biên khắc phục, hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc giao đất, tính tiền sử dụng đất ở các dự án về phát triển hạ tầng và nhà ở đô thị theo đúng quy định để sớm kết thúc dự án, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Hiện nay công tác quản lý đất đai trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Mà nguyên nhân chính do hồ sơ địa chính chính quy chưa được thực hiện đầy đủ đồng bộ, thiếu theo dõi cập nhật biến động, trong khi ngân sách địa phương còn hạn chế chưa có đủ khả năng cân đối bố trí cho thực hiện nhiệm vụ này.

Do đó, đề nghị Bộ trưởng quan tâm, sớm chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 26/12/2019; tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện thực hiện hoàn chỉnh đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, dự án đo đạc, cắm mốc quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh hiện do các công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Ảnh: CTV

Ghi nhận và biểu dương những thành tích tỉnh đã đạt được năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đề nghị, thời gian tới, Điện Biên cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; rà soát, giải quyết vấn đề cấp giấy, cấp quyền sử dụng đất cho người dân; quan tâm đến việc quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường. Địa phương cần đồng hành cùng với Bộ trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đất đai...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với tỉnh Điện Biên. Những ý kiến của Bộ trưởng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường mà tỉnh đã kiến nghị, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu kỹ luật để triển khai thực hiện theo đúng quy định.