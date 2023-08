Sau cấm xuất gạo tẻ thường, Ấn Độ lại cấm xuất khẩu cám gạo trích ly, DN Việt lại gặp rủi ro lớn

Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ban hành Thông báo số 21/2023 về việc cấm xuất khẩu cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction- DORB), có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 28/7 và kéo dài đến ngày 30/11/2023.

Ngày 28/7/2023, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ban hành thông báo số 21/2023 về việc cấm xuất khẩu cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction- DORB), có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 30/11/2023.

Diễn biến này xảy ra sau hơn một tuần, khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tẻ thương (non-Basmati). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá sữa và các sản phẩm sữa trong nước tăng đáng kể do giá thức ăn gia súc tăng vọt, trong đó thành phần chính là cám gạo cám gạo trích ly (DORB) hoặc chiết xuất cám gạo, một thành phần chính trong thức ăn gia súc, gia cầm và cá.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, trong 5 tháng đầu năm 2023, Ấn Độ xuất khẩu 288 nghìn tấn cám gạo trích ly (mã HS 23069090), giảm 21,54% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng cám xuất khẩu sang Việt Nam đạt 155,9 nghìn tấn, chiếm 54,13% tổng lượng xuất khẩu của Ấn Độ.

Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu cám gạo có hiệu lực ngay lập tức, sẽ có tác động tới các hợp đồng xuất khẩu cám gạo nhưng chưa tiến hành giao hàng. Trong đó, Việt Nam là nước nhập khẩu lượng cám gạo lớn từ Ấn Độ nên sẽ rủi ro các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam. Các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam cần nhanh chóng làm việc với đối tác xuất khẩu tại Ấn Độ để xem tình trạng hàng và giải quyết vấn đề trên cơ sở hợp đồng.

Sau cấm xuất gạo tẻ thường, Ấn Độ lại cấm xuất khẩu cám gạo trích ly

Thực tế, ít ai nghĩ rằng nước ta mỗi năm sản xuất hàng chục triệu tấn lúa, lại phải nhập khẩu hàng ngàn tấn cám gạo để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Các doanh nghiệp Vệt Nam ngày càng nhập khẩu nhiều cám gạo từ nước ngoài do giá bán rẻ hơn cám gạo trong nước. Không chỉ giá rẻ, chất lượng cám gạo nhập khẩu cũng không thua kém hàng trong nước, thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì cám trong nước là cám y (cám nguyên, chưa trích ly lấy chất béo) nên không để được lâu, chỉ 1-2 tuần là hỏng. Trong khi cám nước ngoài đã được lấy dầu nên thời gian bảo quản lâu hơn và độ đạm cũng cao hơn. So với cám trong nước, cám nhập có độ ẩm thấp hơn (9% so với 14%) và độ đạm cao hơn (16% so với 12%).



Tuy nhiên, nhập khẩu cám nước ngoài gặp không ít rủi ro khi giá thế giới biến động mạnh và thời tiết. Nhập khẩu cám từ Ấn Độ giống như "đánh bạc với thời tiết" và điều kiện vận chuyển. Chỉ cần sơ hở một chút là cả lô cám bị mốc coi như bỏ đi.