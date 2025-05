Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao... thu hút du khách. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai: theo báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, tổng lượt khách tham quan đến Sa Pa từ ngày 30/04 đến hết ngày 4/5/2025 ước đạt 154.240 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 16.753 lượt và khách nội địa đạt 137.487 lượt.

Doanh thu từ các hoạt động du lịch trong dịp lễ ước đạt 740,354 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ năm trước.

Công suất buồng phòng lưu trú đạt 95% tại khu vực trung tâm, tập trung ở phân khúc trung - cao cấp, trong khi các phân khu thấp hơn và điểm du lịch cộng đồng đạt công suất trung bình 65%.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động với công suất 85%, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của du khách và tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Sa Pa hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Trong kỳ nghỉ lễ, Sa Pa đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, thu hút đông đảo du khách tham gia. Nổi bật là Lễ hội hoa hồng - Fansipan, với diễu hành xe hoa, chương trình nghệ thuật, các góc check-in và phiên chợ.

Lễ hội đường phố "Sa Pa - Sắc màu hội tụ" tái hiện không gian văn hóa các dân tộc với sự tham gia của các nghệ nhân. Chương trình "Trải nghiệm Không gian văn hóa các dân tộc" giới thiệu các nghề truyền thống, dân ca, dân vũ và tái hiện đám cưới truyền thống của các dân tộc thiểu số Sa Pa.

Chương trình khai mạc "Sa Pa - Xứ sở của tình yêu" có sự góp mặt của đại diện các địa phương trong và ngoài nước, cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc như "Vũ khúc Sa Pa" và "Khúc hát mùa hè".

Về tình hình giao thông trên các tuyến đường giao thông nội thị trong kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện giao thông đến với Sa Pa đông.

Cao điểm từ ngày 30/04-2/5/2025, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh, Công an phường Sa Pa đã bố trí lực lượng thường trực, điều tiết và phân luồng tại các điểm nghẽn vì vậy đã góp phần giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông trên địa bàn.

Tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Theo báo cáo của UBND thị xã Mộc Châu, trong tổng số 52.000 lượt khách, có khoảng 30.000 lượt khách lưu trú qua đêm và 22.000 lượt khách đi về trong ngày. Công suất phòng lưu trú đạt trung bình 80%. Doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn ước đạt 67,6 tỷ đồng.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, UBND thị xã Mộc Châu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, và các điều kiện phục vụ khách du lịch. Công tác kiểm tra liên ngành được tăng cường để giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Các cơ sở lưu trú cơ bản đã chấp hành tốt các điều kiện kinh doanh theo Luật Du lịch. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông khách được chú trọng với việc bố trí lực lượng công an, phân luồng giao thông, ngăn chặn trộm cắp và chèo kéo khách. Công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng được kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên.

Cầu kính Bạch Long thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang là điểm đến hút khách. Ảnh: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mộc Châu.

Trong dịp này, Mộc Châu đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí nhằm phục vụ du khách và nhân dân. Các hoạt động truyền thống như múa xòe, múa khèn được trình diễn tại các điểm du lịch.

Du khách có cơ hội trải nghiệm du lịch nông nghiệp với tour hái mận, dâu, thăm quan vườn cây ăn quả và làng nghề truyền thống. Không gian trưng bày sản phẩm địa phương và OCOP giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Mộc Châu.

Các chương trình văn nghệ cộng đồng và show diễn thực cảnh “Ngân vang Tây Bắc” tại Phim trường - Phố đi bộ Mộc Châu đã tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Các điểm du lịch thu hút đông khách, như: Rừng thông bản Áng, thác Dải yếm, Mộc Châu Island, đồi chè trái tim, di tích Tây Tiến, Hang Táu. Một số nhà vườn cũng đã mở cửa đón khách vào trải nghiệm hái mận và chụp ảnh tại vườn.

Thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La đón khoảng 52.000 du khách trong nước và quốc tế dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mộc Châu.

Ngoài ra, thị xã Mộc Châu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật du lịch và pháp luật liên quan.

Một số xã, phường đã chủ động kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ du khách như UBND phường Mường Sang, phường Mộc Lỵ,...

Đặc biệt là ngày 2/5/2025, Đoàn kiểm tra UBND phường Mộc Lỵ đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Phú Hà, tổ dân phố 3, phường Mộc Lỵ theo nội dung phán ánh của khách du lịch qua mạng xã hội Facebook.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở chưa cung cấp hồ sơ ANTT, PCCC; Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động cho đến khi đủ giấy tờ hoạt động theo quy định của pháp luật.