Rau này trồng nhiều nhưng ít ai biết công dụng không ngờ của nó, giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm

Một loại rau ăn sống hay chín đều tốt được trồng khá phổ biến ở nước ta nhưng ít ai biết những công dụng không ngờ của nó.

Lợi ích không ngờ của rau diếp thơm

- Tốt cho mắt: Rau diếp thơm chứa lượng lớn chất zeaxanthin trong rau diếp thơm rất tốt cho việc cải thiện thị lực do bị thoái hóa ở điểm vàng võng mạc. Nó có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chất flavonoid có trong rau diếp còn giúp ngăn ngừa ung thư phổi và miệng.

- Giàu canxi: Loại rau dân dã này có chứa hàm lượng canxi dồi dào. Mỗi 100gram rau diếp thơm chứa 70miligam canxi tự do. Có thể nhiều người chưa mường tượng ra, vì vậy hãy so sánh chúng với canh xương. Nhiều người lớn tuổi luôn quan niệm rằng canh xương heo là “lựa chọn tốt nhất” để cung cấp canxi. Mặc dù phần lớn thành phần của xương heo là canxi, tuy nhiên chúng không phải ở dạng canxi tự do. Bởi vậy cho dù có ninh xương lâu thế nào thì canxi cũng khó hòa tan được trong nước. Do đó, hàm lượng canxi trong nước canh hầm xương thực chất không hề cao, theo Tiền Phong.

Rau diếp thơm thường được chế biến thành các món ăn ngon như salad (Ảnh minh họa)

- Giải nhiệt, giảm cân hiệu quả: Nhờ có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa nên rau diếp thơm rất thích hợp để ăn vào mùa hè. Đặc biệt, lượng calo của diếp thơm rất thấp, mỗi 100 gr rau chỉ có 15 calo, còn thấp hơn cà chua. 1kg rau cũng chỉ có 75 calo, vì vậy nó rất tốt cho quá trình giảm cân.

- Giàu vitamin: Loại rau ngày vừa giàu dinh dưỡng vừa chế biến được thành nhiều món ngon. Rau diếp tươi sống có chứa một lượng lớn vitamin A và beta-carotene (beta-caroten chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể). Khi bạn tiêu thụ loại thực phẩm này, vitamin A trong rau diếp sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các màng nhầy.

- Giàu khoáng chất: Không chỉ giàu vitamin, rau diếp thơm còn có chứa một nguồn khoáng chất phong phú như canxi, magiê và kali, sắt, đồng, mangan… Các khoáng chất này giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Kali giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chất dịch cơ thể, từ đó ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

- Tốt cho phụ nữ có thai: Trong rau diếp tươi có chứa folate và lượng vitamin C cao. Folate có tác dụng duy trì sức khỏe của thai nhi trong quá trình mang thai bằng cách giảm các nguy cơ biến chứng. Còn vitamin C có trong rau diếp giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và giúp chống lại bệnh nhiễm trùng.

Món ăn ngon từ rau diếp thơm

Nguyên liệu: Rau diếp thơm, tỏi, ớt cay.

Cách làm:

- Thân rau diếp thơm thái sợi hoặc bào thành sợi. Ớt thái nhỏ, tỏi băm nhỏ.

- Cho rau đã thái sợi vào nước có thêm một chút muối, ngâm một chút rồi rửa sạch, để ráo nước. Cách này giúp rau diếp có vị giòn hơn.

- Trộn rau diếp thái sợi với ớt.

- Thêm một lượng thích hợp nước tương nhạt, dầu hào, muối, nước cốt gà, dầu mè và một ít giấm vào, trộn đều. Ướp 1 lúc cho rau ngấm gia vị là có thể thưởng thức.