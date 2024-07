UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8.

Kinh tế - xã hội của huyện Phong Thổ tiếp tục phát triển

Trong tháng 7, huyện Phong Thổ đã tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Toàn huyện gieo cấy được 3.746ha lúa mùa, đạt 100% kế hoạch. Người dân các xã, thị trấn trong huyện tập trung chăm sóc 3.208ha ngô xuân hè, 754,2ha chè hiện có và chăm sóc 987,74ha dong riềng…

Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện trong tháng 7, ước đạt 119.293 triệu đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023. Thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu có nhiều khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 65 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên hop thường kỳ tháng 7 của UBND huyện Phong Thổ. (Ảnh: T.H)

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp của huyện tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra; an sinh xã hội đảm bảo; số lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục tăng. Hoạt động đối ngoại tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh giữ vững.

Thời gian tới, UBND huyện Phong Thổ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm đẩy nhanh tiến độ trồng chè mới, trồng rừng mới; Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, dự trữ đầy đủ hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa lũ…

Ông Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: T.H)

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương và đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ đề nghị các phòng, UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp, khẩn trương triển khai các dự án trồng rừng, chè, mắc ca; Quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là việc tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm; Đôn đốc việc giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.