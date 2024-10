Những năm gần đây, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được nâng lên.

Tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu vừa có buổi kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Phong Thổ.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Phong Thổ đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ. Ngoài đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Phong Thổ còn tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể…

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được huyện Phong Thổ chú trọng. (Ảnh: Thanh Hoa)

Công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp, các ngành trong huyện đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Đi đầu trong công tác này, ngành Y tế huyện Phong Thổ đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 319 buổi, thu hút 10.319 lượt người tham dự; tuyên truyền phát thanh bằng loa, đài được 118 buổi. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ cũng tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 25 buổi, 524 người tham dự; tuyên truyền phát thanh được 175 buổi.

Từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Phong Thổ đã tiến hành kiểm tra 1.209 lượt cơ sở. Qua đó, phát hiện 161 lượt cơ sở vi phạm; đoàn kiểm tra đã nhắc nhở 124 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 6 lượt cơ sở, với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng; 31 lượt cơ sở bị tiêu hủy hàng hóa, với 50 loại sản phẩm, trị giá hơn 8 triệu đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hoa)

Người dân huyện Phong Thổ nêu cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhờ đó, nhận thức của người dân và các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện về an toàn thực phẩm ngày càng được nâng cao. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn huyện ký cam kết, thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu dân cư. Trên địa bàn huyện không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm; sức khỏe nhân dân được bảo vệ tốt.

Tại buổi kiểm tra, giám sát, đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ, các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn của huyện đã chia sẻ thêm về những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác an toàn thực phẩm. Huyện Phong Thổ đề xuất tỉnh quan tâm tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Hoa)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế Lai Châu, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Phong Thổ cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm tới mọi tầng lớp nhân dân một cách thường xuyên, liên tục, làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức, hành động của người dân, chủ cơ sở kinh doanh; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi; thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và trong các lễ hội…