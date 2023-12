Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Sơn La

Trong 2 ngày (từ ngày 20 - 21/12), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Đón và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc; dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La, thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp ở tổ 10, phường Quyết Thắng và thương binh Cầm Chí Kiênở tổ 7, phường Tô Hiệu, Thành phố; thăm, tặng quà công nhân, lao động Nhà máy thủy điện Sơn La.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm Nhà máy Thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Quốc Tuấn.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp. Ảnh: Quốc Tuấn.

Phó Chủ tịch Nước đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La; trao tặng quà cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La; thăm mô hình trồng dâu tây của Công ty Phú Nhuận Farm; trồng hoa lan của Công ty cổ phần Hoa nhiệt đới, xã Đông Sang và Khu du lịch Mộc Châu Island, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân nước đã tặng 10 nhà “Đại đoàn kết” tổng trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Sơn La; tặng quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Sơn La; tặng 200 suất quà cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Nước thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Ảnh: Quốc Tuấn.

Phó Chủ tịch Nước tặng 10 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Sơn La. Ảnh: Quốc Tuấn.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao việc tỉnh Sơn La nỗ lực tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao và điểm du lịch độc đáo góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thu hút khách du lịch. Đồng thời, mong rằng tỉnh Sơn La tiếp tục nhận thức một cách đầy đủ về những tiềm năng lợi thế, cũng như những khó khăn, thách thức để vượt qua, từ đó theo kịp và rút ngắn khoảng cách phát triển với những vùng thuận lợi; trở thành tỉnh phát triển ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung dồn sức, vượt qua các điểm nghẽn hiện nay trong phát triển, đó là giao thông, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ; quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần và người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.

Tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, cách làm hiệu quả, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm bền vững cho người dân...