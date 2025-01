Khéo léo trong công tác dân vận, chị Hoàng Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã đóng góp nhiều công sức vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Nữ trưởng ban khéo léo trong công tác dân vận

Nhiệt tình, tận tâm với công việc, khéo léo trong vận động quần chúng, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương... là bí quyết để chị Hoàng Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Ẻn xã Trì Quang huyện Bảo Thắng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Được nhân dân bầu là Trưởng ban công tác mặt trận từ năm 2020 đến nay, chị Hoàng Thị Thanh ở thôn Làng Ẻn (xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) là một minh chứng rõ nét về vai trò gắn kết cộng đồng dân cư.

Chị Hoàng Thị Thanh (bên phải ảnh) Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thanh Nga

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tuyên truyền phải dễ hiểu. Nói phải thiết thực, đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt phải chú ý đến đối tượng tuyên truyền", nhiều năm qua, chị Thanh đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến nhân dân; vận động bà con xóa bỏ các hủ tục, gìn giữ văn hóa truyền thống; đứng ra hòa giải những tranh chấp, xích mích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang có 82 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Phát huy vai trò của trưởng ban công tác mặt trận thôn, chị Hoàng Thị Thanh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các nhiệm vụ của thôn. Đặc biệt, trong mỗi cuộc họp chi bộ, thôn, chị luôn trao đổi, đóng góp ý kiến với các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và những người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, đề ra chương trình thống nhất hành động, các hoạt động công tác năm đều được gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Theo chị Thanh, muốn phong trào, hoạt động phát triển thì phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và người cán bộ làm công tác Mặt trận phải năng động, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, nói đi đôi với làm thì nhân dân mới tin và làm theo; vì vậy, chị Thanh luôn gương mẫu, năng động trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của địa phương. Nhất là khi triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chị Thanh đã đã trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Không chỉ gương mẫu, khéo léo trong công tác dân vận, chị Hoàng Thị Thanh còn gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: Thanh Nga

Nổi bật từ năm 2020 đến nay chị Thanh đã cùng cấp uỷ, chính quyền thôn tuyên truyền nhân dân hiến trên 20 nghìn m2 đất, ủng hộ trên 500 triệu đồng để mở rộng và đổ cấp phối 2,7 km đường giao thông nông thôn từ 3m lên 5m và xây dựng nhà văn hóa; nhờ đó bản làng nơi chị sinh sống và làm việc ngày một khang trang, tươi đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một được nâng cao.

Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Dao

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Hoàng Thị Thanh không chỉ khéo léo vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bên cạnh đó chị Thanh thường xuyên cùng với nghệ nhân cao tuổi trong thôn tuyên truyền chị em khôi phục lại làng nghề trồng bông, dệt vải, may trang phục truyền thống của đồng bào Dao. Những lúc nông nhàn chị đã miệt mài truyền dạy và hướng dẫn tỷ mỉ cho chị em biết cắt may và thêu hoa văn trang phục truyền thống của đồng bào, với mong muốn tiếp tục lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.

Đến nay, nhiều chị em trong thôn đã tự may, thêu được trang phục truyền thống cho các thành viên trong gia đình để mặc vào các dịp lễ, tết. Đặc biệt, nhiều hộ còn nhận các đơn hàng may, thêu trang phục, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đây chính là tín hiệu tích cực trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở thôn Làng Ẻn xã Trì Quang. Chị Đặng Thị Lan- người được truyền dạy nghề truyền thống may thêu trang phục của đồng bào phấn khởi chia sẻ: "Trước đây tôi không biết thêu thùa gì, nhưng được chị Thanh khôi phục lại làng nghề truyền thống và dạy chị em may, thêu trang phục truyền thống của đồng bào, đến nay tôi đã tự làm được bộ quần áo trang phục người Dao của mình và cho cả gia đình”.

Không chỉ giúp khôi phục lại làng nghề truyền thống trong thôn, chị Thanh còn nhiệt tình, tận tâm với công việc, khéo léo trong vận động quần chúng, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tuyên truyền người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Đặc biệt, đều đặn những ngày thứ 7 tuần cuối tháng, chị lại cùng bà con trong thôn tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp. Qua đó đã góp phần vào thành tích chung của MTTQ xã Trì Quang.

Chị Thanh và nhiều nghệ nhân trong thôn đã thường xuyên mở các lớp truyền dạy nghề thêu trang phục truyền thống của dân tộc Dao. Ảnh: Thanh Nga

Đánh giá về những đóng góp của chị Hoàng Thị Thanh đối với địa phương, bà Phàn Thuý Hạnh -Chủ tịch MTTQ xã Trì Quang cho biết: “Chị Hoàng Thị Thanh là tấm gương Trưởng ban Công tác Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Chị Thanh luôn sâu sát nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ kinh nghiệm thực tiễn, chị Thanh luôn phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, tận tụy, tâm huyết cùng chi bộ, Ban điều hành và Ban Công tác Mặt trận thôn triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, luôn giữ vững các tiêu chí thôn nông thôn mới”.

Có thể thấy, những đổi thay của khu dân cư Làng Ẻn hôm nay, ngoài sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, sự phấn đấu không ngừng của người dân trong lao động, sản xuất vươn lên xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, còn có sự đóng góp không nhỏ của chị Hoàng Thị Thanh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn.

Với sự khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động, chị Thanh đã trở thành “nhịp cầu” gắn kết ý Đảng - lòng dân ở cơ sở. Người dân trong thôn đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng địa phương ngày thêm đổi mới, đời sống ngày càng ấm no. Kết quả ấy minh chứng cho câu nói của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.