Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng ngày hội hiến máu, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp "giọt hồng" ở Tân Uyên

Sôi nổi Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Tân Uyên năm 2026

Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Tân Uyên năm 2026 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Tân Uyên chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã Mường Khoa, Nậm Sỏ, Pắc Ta (Lai Châu) tổ chức.

Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Tân Uyên năm 2026 thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân tham gia. (Ảnh: Phương Thanh)

Ngay từ sáng sớm, không khí tại điểm tiếp nhận máu xã Tân Uyên đã trở nên nhộn nhịp. Không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức hay lực lượng vũ trang, rất đông người dân từ các xã Mường Khoa, Nậm Sỏ và Pắc Ta cũng gác lại việc nương rẫy để về đây tham gia hiến máu.

Dưới sự chủ trì của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Tân Uyên, chương trình đã được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia đăng ký và khám sàng lọc.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Tân Uyên năm 2026 phấn đấu tiếp nhận từ 200 đơn vị máu trở lên, góp phần quan trọng vào kho máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội. (Ảnh: Phương Thanh)

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”, ngày hội không chỉ dừng lại ở việc thu về những đơn vị máu quý giá, mà còn là đợt tuyên truyền sâu rộng. Qua đó, giúp mỗi đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ hơn về giá trị của việc sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng trong những lúc khó khăn, khan hiếm máu.

Những "giọt hồng" được trao đi hôm nay chính là niềm hy vọng được thắp sáng cho nhiều người bệnh, đồng thời xây dựng thói quen hiến máu an toàn, thường xuyên trong đời sống nhân dân.