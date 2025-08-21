Nông thôn Tây Bắc: Quyết tâm xây dựng Nà Hỳ phát triển, ổn định về chính trị, vững vàng nơi biên cương

Ông Trần Văn Thượng, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ, cho biết: Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nà Hỳ, Nà Khoa, Nậm Nhừ và Nậm Chua, xã Nà Hỳ mới hiện có đường biên giới 31,53km tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; diện tích tự nhiên rộng 275,64km2, dân cư chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sống thưa thớt, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã Nà Hỳ có 47 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với tổng số 733 đảng viên; trong đó có 669 đảng viên chính thức, 64 đảng viên dự bị.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nà Hỳ phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 11%/năm. tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm... Ảnh Vinh Duy.

Điểm lại kết quả nổi bật Đảng bộ xã Nà Hỳ đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Văn Thượng, cho biết: Điển hình trong công tác tổ chức xây dựng Đảng là nỗ lực phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số với tổng số 207 đảng viên mới được kết nạp; thành lập mới 23 chi bộ, xóa 9 bản chưa có chi bộ; 11/11 trường học, 4/4 Trạm y tế có chi bộ. Hàng năm, tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt 90%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%.

Về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng bộ xã Nà Hỳ đánh giá đa số các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu được đề trong nhiệm kỳ trước đều đạt kế hoạch. Kinh tế từng bước phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đến hết năm 2025 ước đạt 188,7 tỷ đồng; tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 2.350,06ha; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 6.307,54 tấn, bình quân lương thực đạt 377kg/người/năm.

Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn xã thực hiện 44 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng số vốn giao 20,284 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật.

Với tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Khát vọng - Phát triển", 100% đại biểu đã nhất trí cao với mục tiêu xuyên suốt được đề ra tại Đại hội, là "…xây dựng xã Nà Hỳ phát triển, ổn định về chính trị, vững vàng nơi biên cương" cùng 16 mục tiêu cụ thể trên các nhiệm vụ, lĩnh vực. Riêng về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Nà Hỳ phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức Đảng và 96% cán bộ, đảng viên, 80% quần chúng nhân dân tham gia nghiên cứu, học tập có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; trên 95% cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hằng năm có hơn 90% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bình quân mỗi năm kết nạp từ 3-4% đảng viên mới trên tổng số đảng viên; hơn 80% trưởng bản là đảng viên; giữ vững và nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng ở 100% bản.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nà Hỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu phát triển nông, lâm nghiệp sẽ được xã ưu tiên để góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Ảnh Vinh Duy.

Về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân đạt 20%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 11%/năm. Hàng năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 140 người; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm...

Nhận định nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ xã có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của xã, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thượng cùng 135 đại biểu đại diện cho hơn 700 đảng viên dự Đại hội đã nguyện đoàn kết, cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong xã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Nà Hỳ phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.