Nông thôn Tây Bắc: Những mái nhà mới trên vùng cao Nà Bủng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng cho biết: “Năm 2025, toàn xã Nà Bủng có 218 hộ nghèo chưa có nhà để ở hoặc đang sống trong những căn nhà dột nát. Mùa mưa đến, chỉ cần cơn gió mạnh hoặc trận mưa rừng bất chợt, nhiều gia đình lại lo lắng vì nước tạt vào nhà, mái lá bị cuốn đi, trẻ nhỏ phải chui vào các góc khô để trú. Sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự chung tay của các lực lượng, đặc biệt là Đồn Biên phòng Nà Bủng, đã mở ra cơ hội để người dân được ở trong những ngôi nhà vững chắc điều họ mong mỏi nhiều năm nay”.

Ở bản Nà Bủng 1, căn nhà mới của chị Tếnh Thị Dơ nằm nép bên sườn núi, vừa hoàn thiện mấy tháng nay. Ngôi nhà xây đúng tiêu chuẩn, sáng sủa, tường vững, nền lát gạch phẳng phiu. Trong căn phòng khách nhỏ, chị Dơ vừa dọn mấy bao thóc phơi chưa kịp khô vào kho, vừa khoe rằng chưa bao giờ nghĩ gia đình mình có một ngôi nhà như thế này.

Chị Tếnh Thị Dơ, bản Nà Bủng 1 vui mừng bên căn nhà mới. Ảnh Viết Mạnh.

Ngồi bên bếp lửa, chị Dơ nói chậm rãi, ánh mắt vẫn không giấu nổi niềm xúc động: “Gia đình tôi rất vui và hạnh phúc khi được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện làm được ngôi nhà mới khang trang. Có nhà mới rồi, mình cố gắng làm ăn thôi”.

Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng mong ước chân thành của người phụ nữ vùng cao. Có một mái nhà để yên tâm sản xuất, nuôi con đi học, không còn cảnh cả gia đình phải chạy mưa ngay trong chính căn nhà của mình.

Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà lợp tạm bằng ván ghép, mùa mưa gió nước tạt từ bốn phía. Đêm nào mưa lớn, hai vợ chồng phải thức trắng để che chỗ dột cho lũ trẻ. Giờ đây, ngôi nhà mới đã giúp chị Dơ đặt lại những kế hoạch mà trước kia chưa dám nghĩ tới như: trồng thêm ít ngô, nuôi đàn gà, con lợn để có chút tiền lo cho con cái ăn học.

Cũng giống như chị Dơ, ở bản Nà Bủng 2, câu chuyện của anh Sùng A Hử cũng chả khác là bao. Căn nhà của anh nằm phía dưới triền đồi, nơi con đường đất mùa mưa thường bị chia cắt bởi dòng nước chảy xiết.

Anh Hử kể rằng lúc mới tách hộ, anh chưa có điều kiện dựng một ngôi nhà kiên cố. Hai vợ chồng trẻ sống trong ngôi lều tạm bằng tre và tấm lợp cũ. Cả năm anh chỉ mong trời đừng mưa to.

Cuối năm 2024, anh được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Điện Biên, cộng với chút tiền tích góp và sự giúp sức của bà con trong bản. Mọi người chia nhau từng ngày công. Người khiêng vật liệu, người dựng cột, người lợp mái. Cả bản rộn ràng như đang dựng nhà cho chính mình.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhà giúp các hộ nghèo sẽ làm hoàn chỉnh việc san và láng nền và hỗ trợ việc vận chuyển nguyên vật liệu. Ảnh: Anh Dũng

Anh Hử nhớ lại: “Làm nhà vào mùa mưa, đường trơn lắm. Vật liệu phải chuyển từng chuyến, có hôm bộ đội và bà con làm cả ban đêm mới kịp. Sau một tháng thì nhà dựng xong. Giờ có nhà mới, tôi rất vui và phấn khởi”.

Ngôi nhà của anh Hử không quá lớn, nhưng nhìn vào là thấy rõ từng dấu ấn của sự chung sức. Mỗi viên gạch, mỗi ngày công đều là tấm lòng của người dân bản và những người lính biên phòng luôn có mặt trên địa bàn.

Hành trình dựng hàng trăm căn nhà cho 218 hộ nghèo ở Nà Bủng không đơn giản. Những ngày cao điểm của mùa mưa, khu vực này thường xuyên bị chia cắt. Có gia đình nằm cách trung tâm xã hơn chục cây số đường núi, phải đi bộ cả tiếng mới tới nơi vận chuyển được vật liệu. Nhiều điểm vẫn chưa có điện lưới quốc gia, khiến việc thi công vào buổi tối càng khó khăn.

Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng vẫn bám bản, chia thành từng nhóm đến từng hộ. Có những ngày họ đi từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về. Trời mưa, áo ướt sũng, vật liệu nặng vai nhưng họ vẫn cố gắng kịp tiến độ, để người dân sớm có nhà mới trước mùa đông.

Chính sự bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần gắn bó của lực lượng biên phòng đã khiến nhiều người dân xúc động. Họ nói rằng ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà còn là sự yêu thương được gửi gắm.

Khi khói bếp bay lên từ những mái nhà mới, người dân Nà Bủng hiểu rằng mình đang bước vào một giai đoạn khác của cuộc sống. Một ngôi nhà kiên cố đồng nghĩa với việc họ có thể yên tâm sản xuất, nuôi con ăn học và thoát nghèo bền vững hơn.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng, chia sẻ rằng từ khi các căn nhà Đại đoàn kết hoàn thành và đưa vào sử dụng, đời sống của bà con đã ổn định hơn rất nhiều. Ông nhấn mạnh: “Khi người nghèo có nhà ở, họ yên tâm sản xuất, yên tâm gắn bó với bản làng. Đó là nền tảng quan trọng để vươn lên, để xóa đói giảm nghèo lâu dài.”

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng vận chuyển vật liệu làm nhà cho các hộ dân tại bản Ngải Thầu 1, xã Nà Bủng. Ảnh: Anh Dũng

Từ những câu chuyện của chị Tếnh Thị Dơ, anh Sùng A Hử và hàng trăm hộ dân khác, dễ thấy rằng mỗi mái nhà mới đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân thoát nghèo. Với họ, nhà không chỉ là nơi trú nắng, che mưa, mà còn là điểm tựa để phát triển kinh tế.

Những đứa trẻ sẽ không còn phải chui vào góc nhà tránh dột, người già sẽ có chỗ nằm khô ráo khi trở trời. Những thanh niên mới lập gia đình như anh Hử có thể bắt đầu ước mơ về một cuộc sống khá hơn, không phải dành toàn lực để chống chọi với thiên nhiên nữa.

Hơn 200 ngôi nhà mọc lên giữa vùng biên, giữa núi non trập trùng, là hình ảnh cụ thể nhất cho sự đổi thay. Nà Bủng hôm nay không còn chỉ là xã vùng sâu với những căn nhà tạm bợ, mà đang dần trở thành một cộng đồng mà mỗi gia đình đều có cơ hội để sống an toàn, lao động và vươn lên.