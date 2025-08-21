Nông thôn Tây Bắc: Dào San cần tập trung phát triển chè Shan tuyết cổ thụ, xây dựng thương hiệu, hướng tới xuất khẩu

Xã Dào San đạt nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Dào San (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 150 đảng viên đại diện cho 452 đảng viên của toàn Đảng bộ xã Dào San dự Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, xã Dào San đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển mạnh mẽ; tổng diện tích gieo trồng cây có hạt đạt 1.302ha, tăng 41ha so với năm 2020, mang về sản lượng lương thực lên tới 5.537 tấn.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dào San lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Thanh Hoa)

Những con đường đất lầy lội nay đã được thay thế bằng những tuyến đường cứng hóa, chiếm 96,43% toàn xã, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Ánh điện quốc gia đã thắp sáng 99% số bản trong xã, mang lại cuộc sống tiện nghi, văn minh cho người dân địa phương. Tỷ lệ trường học và trạm y tế trên địa bàn xã được xây dựng kiên cố đạt 100%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân 5%/năm, cho thấy cuộc sống của người dân đang thay đổi từng ngày. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được chú trọng thực hiện. Đặc biệt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng toàn Đảng bộ xã được nâng cao.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ xã Dào San đề ra 8 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, 6 nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 5 nhóm chỉ tiêu về môi trường, 3 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá.

Ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Thanh Hoa)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Dào San cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển diện tích chè Shan tuyết cổ thụ thành sản phẩm chủ lực, gắn sản xuất với chế biến, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Dào San, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Vương Thị Thu Hiền được được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.