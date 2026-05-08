Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Khổng Lào kiến nghị tiếp tục triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã thông tin nhanh đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Khổng Lào sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Ánh Hồng)

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề lớn của đất nước.

Sau khi nghe thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Khổng Lào đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống và hỗ trợ sản xuất cho người dân địa phương. Cử tri xã Khổng Lào mong muốn các cấp, ngành quan tâm kết nối đầu ra cho một số nông sản chủ lực, như: Sắn, mía, khoai sọ, giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.

Một trong những kiến nghị nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri xã Khổng Lào, đó là việc tiếp tục triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo. Với bà con vùng cao, một mái nhà kiên cố chính là động lực lớn nhất để vươn lên thoát nghèo.

Cử tri xã Khổng Lào kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung thiết thực. (Ảnh: Ánh Hồng)

Cử tri xã Khổng Lào cũng kiến nghị Nhà nước bố trí kinh phí nâng cấp các tuyến đường nội bản đã xuống cấp; hỗ trợ thiết bị chuyển đổi số cho cơ sở và có cơ chế hỗ trợ chi phí cho thanh niên đi xuất khẩu lao động; xem xét tăng số lượng đại biểu HĐND cấp xã và điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ thôn, bản…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã Khổng Lào đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, sát thực tế của cử tri.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp khách quan toàn bộ các kiến nghị của cử tri để gửi tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

