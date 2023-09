Nông dân và doanh nghiệp cà phê Việt Nam 'cháy hàng' dù giá tăng

Giá cà phê đạt đỉnh trong khoảng 10 năm qua nhưng nông dân và doanh nghiệp hiện không còn hàng để bán.

Giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, xấp xỉ mức 70.000 đồng/kg cà phê nhân tại các vùng nguyên liệu nhưng cà phê Việt Nam lại đang hết hàng để bán.

Theo thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, xấp xỉ mức 70.000 đồng/kg cà phê nhân tại các vùng nguyên liệu nhưng cà phê Việt Nam lại đang hết hàng để bán.

Cụ thể, lượng cà phê xuất khẩu từ tháng 8, tháng 9 đang giảm dần so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo tiếp tục giảm. Hiện cà phê đang cuối vụ nên dù doanh nghiệp có muốn thu mua cũng không có hàng.

Theo nhận định của các chuyên gia, về vĩ mô có 2 nguyên nhân chính khiến giá cà phê xuất khẩu tăng lên. Thứ nhất, báo cáo lạm phát Mỹ có phần chững lại và suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tạm ngừng tăng lãi suất. Đây là yếu tố thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại thị trường mua vào sau khi đã mạnh tay thanh lý trong hai tuần liên tiếp trước đó. Do đó, các quỹ và đầu cơ mua mạnh khi yếu tố tài chính tích cực hơn. Thêm vào đó việc thiếu hụt nguồn cung là một trong những nguyên nhân khiến cà phê xuất khẩu tăng giá.

Giá cà phê hôm nay 21/9 trong khoảng 66.800 - 67.600 đồng/kg. Giá cà phê trong nước đã giảm nhẹ sau nhiều ngày tăng nóng. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 66.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 67.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 67.300 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 67.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 67.500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 67.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 67.100 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 67.200 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 20/9 (theo giờ Việt Nam) cũng đều quay đầu giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.338 - 2.550 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London quay đầu giảm 1,06%, tương đương 27 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.513 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 20/9 (theo giờ Việt Nam) cũng đều quay đầu giảm

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 159.1 US cent/lb, giảm 1,15% tương đương 1,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Rạng sáng 21/9 trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,13%, đạt mốc 105,33.

Đồng USD mạnh tiếp tục đẩy 2 sàn cà phê vào thế bất lợi. Arabica giảm trong khi Robusta không thể phục hồi. Đà giảm của 2 sàn cà phê còn do nguồn cung hai sàn đã bớt căng thẳng hơn.

Ngày 19/9, sàn London báo cáo tồn kho được bổ sung rất đáng kể, thêm 1.390 tấn, tức tăng 3,59% so với ngày trước đó, lên ở mức 40.070 tấn (tương đương 667.833 bao, bao 60 kg), con số này tiếp tục tăng trong phiên hôm qua.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu lượng cà phê xuất khẩu những tháng cuối năm bằng với cùng kỳ năm trước và giá xuất khẩu bằng với những tháng đầu năm, lượng cà phê xuất khẩu cả năm 2023 của ta sẽ đạt khoảng 1,7 triệu tấn, trị giá 4,2 tỷ USD. Đây sẽ là mức kim ngạch kỷ lục mới của ngành cà phê Việt Nam.

Để đảm bảo giá cà phê duy trì ở mức cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông qua “Đề án Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030” với mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt diện tích cà phê đặc sản chiếm 2% tổng diện tích, nghĩa là sản lượng ở mức 5.000 tấn và tăng lên tương ứng 3% và 11.000 tấn trong năm 2030.