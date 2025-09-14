Những thực phẩm ăn thường xuyên có thể làm sạch thận

Nho đỏ

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Healthline cho biết, cả nước ép nho đỏ tươi và nho đỏ khô đều giàu chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ thận khỏi tình trạng lắng đọng mỡ, tăng chức năng thận.

Uống một ly nước ép nho hoặc ăn một nắm quả khô trong bữa nhẹ để bổ sung thêm dưỡng chất tốt cho cơ quan này.

Rong biển

Thực phẩm này có lợi với tuyến tụy, thận và gan. Nó có thể giảm tổn thương thận, gan do bệnh tiểu đường. Rong biển giàu kali, tốt cho sức khỏe nhưng đôi khi gây hại cho người bệnh thận. Người đang mắc bệnh này cần hạn chế khẩu phần hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Rong biển và chanh vàng là những thực phẩm rất tốt cho thận.

Rau mùi tây

Bài viết của DS Hoài Thu trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, loại thảo mộc này giúp cải thiện chức năng thận nhờ đặc tính lợi tiểu và chống oxy hóa (giúp giảm căng thẳng oxy hóa, điều này rất quan trọng đối với các bệnh về thận). Nó có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và bảo vệ thận khỏi tổn thương.

Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy, rau mùi tây có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa, cải thiện các dấu ấn sinh học chuyển hóa, tăng cường chức năng thận và ức chế sự phát triển của nhiều chủng vi khuẩn và nấm.

Loại thảo mộc này cũng có tiềm năng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát các rối loạn liên quan đến thận, nhiễm trùng và các tình trạng mạn tính khác liên quan đến tổn thương oxy hóa và viêm.

Chanh vàng

Chanh vàng có thể hỗ trợ cải thiện chức năng thận, thải độc thận, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận, nhờ vào hàm lượng axit citric cao. Hàm lượng vitamin C và axit citric cao trong chanh có khả năng hòa tan các tinh thể muối và khoáng chất, giúp làm giảm kích thước sỏi và hỗ trợ quá trình tống sỏi ra ngoài.

Vắt nước cốt chanh tươi vào nước hoặc trà, là cách đơn giản để tận dụng những lợi ích này. Sử dụng thường xuyên cũng có thể giúp giảm nồng độ axit uric, chất có thể góp phần gây áp lực lên thận khi nồng độ axit uric tăng cao.

Nên uống nước chanh pha loãng, tránh uống quá nhiều nước chanh đặc hoặc uống khi đói, có thể gây kích ứng dạ dày. Tuy nhiên, những người có bệnh lý về thận hoặc dạ dày nhạy cảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày.








