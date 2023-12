Những kết quả nổi bật của Hội Nông dân Sa Pa năm 2023

Hội Nông dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III mở rộng, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2023.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III mở rộng, nhiệm kỳ 2023 -2028 và tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2023. Ảnh: Giàng Tình.

Hội Nông dân Sa Pa vượt nhiều chỉ tiêu trong năm 2023

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy Sa Pa, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, công tác Hội và phong trào nông dân đạt được những kết quả toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã Sa Pa đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; công tác tuyên truyền đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, thiết thực, hiệu quả, gắn tuyên truyền với hỗ trợ nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chuyển biến theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên; Công tác phối hợp hoà giải, tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện ngày càng được quan tâm, công tác thi đua ngày càng đi vào nền nếp.

Ra mắt mô hình trồng dưa leo. Ảnh: Giàng Tình.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội tiếp tục phát triển, đem lại hiệu quả giúp nông dân ngày càng gắn bó với tổ chức Hội, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào nông dân nêu trên đã góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

Năm 2023, Hội Nông dân 16 cơ sở đã đăng ký và triển khai 19 mô hình dân vận khéo, trong đó, có 7 mô hình có kết quả tác động rõ rệt đối với đời sống và sản xuất của hội viên nông dân, được cấp ủy xã phường đánh giá cao như mô hình trồng rau trái vụ tổ 3 phường Sa Pả, mô hình vườn ươm cộng đồng thôn Sả Xéng xã Tả Phìn, mô hình trồng dưa leo liên kết thôn Bản Dền xã Bản Hồ,… thực hiện tư vấn giúp đỡ 35 hộ nghèo, đến cuối năm có 21 hộ hội viên nông dân thoát nghèo.

Trong năm, các cơ sở Hội đã kết kết nạp mới 632 hội viên, nâng tổng số hội viên đến thời điểm hiện nay hơn 9.500 hội viên, với 111 chi hội, 16 cơ sở Hội. Hơn 1.400 hộ đạt danh hiệu "hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", tăng 4,6% so với năm 2022. Trong đó, 15 hộ đạt cấp Trung ương, 125 hộ đạt cấp tỉnh, 410 hộ đạt cấp thị xã, 851 hộ đạt cấp thị xã, phường.

Mô hình trồng ớt tại phường Sa Pả, thị xã Sa Pa. Ảnh: Giàng Tình.

Cùng với đó, trong năm, hội viên nông dân đóng góp trên 300 công lao động; xây dựng 16 mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp, 16 mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, 32 mô hình tuyến đường nông dân tự quản vệ sinh 2 lần/ tháng; trên 90% hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

Duy trì có hiệu quả hoạt động các 7 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân, tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, đưa tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân lên hơn 6,5 tỷ đồng.

Hội Nông dân Sa Pa đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2024

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã Sa Pa tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm xây dựng người nông dân thời kỳ mới có ý thức trách nhiệm chính trị, hiểu biết và tuân thủ pháp luật, có trình độ khoa học kỹ thuật, quản lý sản xuất và kinh doanh, chủ động liên kết góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, đa giá trị, sinh thái, minh bạch.

Chú trọng phổ biến các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Thị ủy Sa Pa; Đề án xây dựng đô thị "Sa Pa Sạch" giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phổ biến nội dung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan đến đời sống và sản xuất của hội viên, nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Thị uỷ Sa Pa Tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân cho các cá nhân trên địa bàn thị xã. Ảnh: Giàng Tình.

Tổ chức các hình thức sinh hoạt trực quan tại đồng ruộng, mô hình, trang trại, hộ nông dân SXKD giỏi để thu hút sự quan tâm tham gia của hội viên nông dân; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên cập nhật, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệp. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất theo khung thời vụ, chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân trong xây dựng tổ chức Hội và tổ chức các phong trào thi đua của Hội tại cơ sở. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, hiến kế của hội viên, nông dân. Thực hiện tốt phương châm " Cán bộ Hội cơ sở nắm đến hộ hội viên, cán bộ Hội cấp huyện nắm đến từng chi, tổ hội nông dân".

Quan tâm phát triển hội viên là các chủ trang trại, hộ kinh doanh, chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản, các doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn…

Hội Nông dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2023. Ảnh: Giàng Tình.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, thông tin thị trường và hỗ trợ nông dân liên kết chuyển đổi sản xuất. Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng mới được 1 mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động hiệu quả theo hình thức liên kết, hợp tác chuỗi giá trị.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Hội, đôn đốc các cơ sở hội thực hiện các nhiệm vụ. Phối hợp thực hiện Đề án "Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; vận động nhân dân cải tạo tập tục lạc hậu.

Thực hiện các hoạt động giúp nông dân tiếp cận và sử dụng vốn có hiệu quả. Phối hợp thực hiện dịch vụ ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác; tín chấp theo Tổ liên kết vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Sa Pa; duy trì và nhân rộng các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân...