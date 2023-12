Tối ngày 20/12, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai mạc "Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2023" tại thị xã Sa Pa.

Sản phẩm OCOP Lào Cai hội tụ tại Thị xã Sa Pa

"Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2023" có quy mô 20 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày các sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh và 1 mô hình trưng bày, giới thiệu thành tựu phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai, giới thiệu trên 100 mặt hàng nông sản đặc sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai trong đó có 70 sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao của tỉnh Lào Cai, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm của người dân và du khách như: Lạp sườn, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, nấm hương tươi Sa Pa, nấm hương khô Sa Pa, tương ớt Mường Khương, gạo séng Cù, cao mềm Actiso, nước tắm Dao Đỏ, tinh dầu thảo dược, thịt lợn bản Mường Khương, ruốc lượn bản Mường Khương, quýt mường khương, cam Bảo Thắng, Văn Bàn, chuối tiêu hồng, rau bản địa, rượu men lá Na Lang, rượu bản phố Bắc Hà, dấm táo mèo, miến lẩu, măng khô Văn Bàn, cá hồi, cá tầm, cá hồi hun khói, các sản phẩm chế biến từ cá hồi, cá tầm.

"Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2023" có quy mô 20 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày các sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh. Ảnh: PV Tây Bắc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Bá Thế - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai cho biết, "Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2023" là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, nhằm tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông, lâm thủy sản an toàn của tỉnh Lào Cai.

Qua đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP của tỉnh tìm kiếm thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp tác phát triển. Góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Bá Thế - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc "Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2023". Ảnh: PV Tây Bắc.

"Các sản phẩm của Lào Cai được giới thiệu và trưng bày tại sự kiện này là những sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu, đặc trưng của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận VietGAP, hữu cơ, xác nhận chuỗi thực phẩm an toàn và chứng nhận sản phẩm OCOP", ông Thế nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc "Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2023". Ảnh: PV Tây Bắc.

"Tuần hàng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai năm 2023" diễn ra từ ngày 20 – 24/12/2023. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2023, là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, nhằm tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông, lâm thủy sản an toàn của tỉnh Lào Cai đến người dân và du khách; góp phần thúc đẩy quá trình liên kết phát triển sản xuất hàng hóa, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân.