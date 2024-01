Những cuộc hành trình hướng về biên giới sơn la

Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, cũng là thời điểm mà các nhà thiện nguyện khắp cả nước tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa và nhân văn đặc biệt là hướng về nơi biên giới, từ đó đã góp phần cổ vũ, động viên cho bà con nơi đây "những cột mốc sống" trong việc bảo vệ quê hương.

Hỗ trợ đồng bào biên giới có cuộc sống tốt hơn

Tiết trời nơi vùng cao biên giới cùng với những cơn gió vù vù sương mù giăng kín của những ngày đông giá lạnh phả vào mặt như đang thách thức các đoàn thiện nguyện trên chuyến hành trình kéo dài cả 300, 400 km để đến với các xã biên giới tỉnh Sơn La. Từ những cung đường quanh co uốn lượn cho đến những đoạn đường gồ ghề, khúc khuỷu khó đi càng khiến cho đoàn thiện nguyện quyết tâm hơn để đưa những vật chất đến ủng hộ hỗ trợ ban con nhân dân nơi biên giới có được cái Tết đủ đầy hơn.

Từ những cảm nhận của các nhà thiện nguyện càng di chuyển hướng về Tây Bắc biên giới Sơn La dần nhận thấy cảnh sắc trên chuyến hành trình cứ dần thay đổi, từ chốn thành thị tấp nập, nhà cửa san sát dần dần đến những những nơi khu dân cư thưa thớt, ít người qua lại, những cánh rừng bạt ngàn, núi non trùng điệp của giải đất biên cương kéo dài ngút tầm mắt. Chuyến hành trình khá vất vả nhưng bù lại trong lòng của các nhà hảo tâm lại trào dâng một cảm giác lâng lâng, bồi hồi khó tả khi được đến với vùng phên giậu của Tổ quốc mến yêu.



Đồng chí Nông Thị Hà, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Trung ương, thăm và tặng quà tết cho bà con nhân dân biên giới xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng,

Để kịp thời động viên bà con nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới có cái tết ấm no đủ đầy, nhiều đoàn từ thiện đã hối hả mang những móm quà về với biên giới. Ngày 19/01, Đoàn công tác của Ủy ban dân tộc Trung ương do đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ủy ban dân tộc Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cấn bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Chiềng On và nhân dân xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đoàn đã tặng quà cho 12 người có uy tín của 12 bản trong xã, và 25 suát quà cho 25 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Từ những ngày 5/1 đến ngày 23/1/2024, 10 Đồn Biên phòng của tỉnh Sơn La đã kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội, các nhà thiện nguyện quyên góp ủng hộ như: Viện nghiên cứu phát triển vùng - Bộ khoa học và công nghệ; Báo an ninh thủ đô; Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội; Nhóm thiện nguyện vùng cao; Nhóm thiện nguyện chia sẻ yêu thương của Công ty sơn Dulux... đã quyên góp cả vật chất lẫn tiền mặt để tổ chức Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" tại các xã biên giới và trao tặng cả hàng nghìn suất quà cho bà con nhân dân nơi đây.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và chính quyền xã Chiềng Tương trao tặng Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các bản của xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu. Ảnh: Quàng Hùng,

Tại chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động như: Thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân, tặng xe đạp cho học sinh, trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng cây giống cho bàn con, giao lưu và biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc từng vùng, thi gói bánh Chưng, bánh Giầy, "bán" chợ gian hàng "0 đồng", cắt tóc miễn phí phục vụ nhân dân...

Thi gói bánh Giầy giữa các bản trong Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Quàng Hùng,

Đồng bào biên giới có Tết no ấm hơn

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" của đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp được tổ chức tại bản Cáp Ven, xã Mường Và. Ông Lò Văn Lẻ là người dân tại bản chia sẻ: "Năm nào các chiến sĩ biên phòng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cũng tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản cho bà con, chúng tôi được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và còn được tặng quà để ăn tết nữa, chúng tôi cảm ơn Bộ đội biên phòng và các nhà hảo tâm nhiều lắm, tết năm nào nhân dân ở đây cũng được đón tết rất vui vẻ nên chúng tôi rất phấn khởi".

Những gian hàng chợ "0 đồng". Ảnh: Quàng Hùng,

Còn chị Vì Thị Muôn, bản Phiêng Nà Nhụng, xã Phiêng Pằn, huyện Yên châu tỉnh Sơn La chia sẻ: "Gia đình tôi chủ yêu làm nghề nông, làm lụng khá vất vả, nên khi trái gió hay bị đau khắp người, khi ôm đau được quân y Bộ đội Biên phòng đồn Biên phòng đến thăm khám tận nhà và tư vấn sức khỏe, chúng tôi thấy ấm lòng lắm, nay độ đội biên phòng lại tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản cho bà con nhân dân nơi đây, được tặng nhiều quà, thuốc để uống và dự phòng khi ốm đau, chúng tôi cảm ơn bộ đội Biên phòng nhiều lắm".

Chị Nguyễn Kiều Mi, là Nhóm từ thiện, đến từ Viện nghiên cứu phát triển vùng - Bộ khoa học chia sẻ: "Nhân dịp tết đến, xuân về chúng tôi muốn đem đến một chút trao yêu thương cho bà con ở vùng cao biên giới và đặc biệt là các cháu học sinh tại điểm trường còn gặp nhiều khó khăn, bằng những tình cảm đoàn thiện nguyện chúng tôi đã tự tay nấu gần 200 suất cơm để mang đến cho các em, tuy món quà không lớn nhưng đây cũng là nguồn động viên cho các cháu học sinh thêm sức lực trên con đường học tập".

Nhà thiện nguyện trao tặng cây giống cho bà con biên giới bản Cột Mốc và bản Xa Lai, huyện Vân Hồ. Ảnh: Quàng Hùng,

Tại các chương trình phối hợp đồng Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: "Là người lính biên phòng, chúng tôi rất ấm lòng trước sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan đơn vị, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đã chung tay cùng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới của Tổ quốc, đặc biệt là khi mà cả nước đang hối hả chuẩn bị đón Tết xuân Giáp Thìn 2024, tôi thật sự đánh giá cao trong công tác chuẩn bị và sự phối hợp giữ các đơn vị liên quan về các hoạt động rất hiệu quả và ý nghĩa thiết thực, thời gian tới cũng mong các đơn vị tiếp tục gắn kết và đẩy mạnh công tác phối hợp để tổ chức các chương trình ngày càng hiệu quả để kịp thời động viên bà con nhân dân nơi biên giới hàng năm luôn có cái tết no đủ, vui vẻ và đầm ấm, qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân tin tưởng vào sự chăm lo của Đảng, của các nhà thiện nguyện luôn hướng về bà con nhân dân biên giới còn gặp nhiều khó khắn không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trao học bổng cho các cháu học giỏi vượt khó. Ảnh: Quàng Hùng,

Có thể khẳng định rằng chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ Biên phòng, của các mạnh thường quân, của các nhà hảo tâm đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, dành những tình cảm đặc biệt cả vật chất lẫn tinh thần để động viên giúp đỡ đồng bào nơi đây còn gặp nhiều khó khăn mỗi khi tết đến, xuân về.