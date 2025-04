Những cánh tay nối dài giữ vững bình yên bản làng Mường Khiêng

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở Mường Khiêng

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Công an tỉnh Sơn La, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mường Khiêng (Thuận Châu, Sơn La), sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các lực lượng chức năng và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Công an viên các bản đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thực sự là lực lượng quần chúng tại chỗ đáng tin cậy, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an bảo đảm được tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Ngày 28/11/2023, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Theo quy định của Luật, lực lượng này được hình thành nhờ kiện toàn ba lực lượng đã có sẵn, bao gồm công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đồng hành cùng lực lượng Công an trong mọi hoạt động. Ảnh: Dần Thiên

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở bản trên địa bàn xã được bố trí 03 thành viên. Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La. Công an xã Mường Khiêng đã kịp thời tham mưu với UBND xã thực hiện có hiệu quả tuyển chọn, kiện toàn lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở theo đúng quy định của Luật. Ngay sau khi được kiện toàn và đi vào hoạt động lực lượng ANTT ở cơ sở đã góp phần cùng với Công an xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại địa bàn.

Lực lượng ANTT đã trực tiếp tham gia phối hợp với lực lượng Công an xã bắt giữ, xử lý 03 vụ, 03 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, tham gia test thử lập 09 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 25 hồ sơ đối tượng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 lực lượng ANTT cơ sở các bản đã tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời nhắc nhở, răn đe các trường hợp có biểu hiện tụ tập đông người gây mất ANTT tại địa bàn.

Trên mỗi bản làng đều có hình dáng các anh. Ảnh: Dần Thiên

Bình yên bản làng Mường Khiêng

Các Tổ bảo vệ ANTT là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong đó trọng tâm là tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện cấp Căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đa số thành viên của lực lượng ANTT ở các bản trên địa bàn xã là người có uy tín, có trình độ năng lực nên được quần chúng nhân dân tin tưởng đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Ông Quàng Văn Hỏa, Chủ tịch UBND xã Mường Khiêng cho biết: “Lực lượng ANTT ở cơ sở từ khi triển khai và đi vào hoạt động đã góp phần thiết thực cùng với Công an xã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các bản, đặc biệt đối với các bản xa trung tâm xã, điều kiện đi lại còn khó khăn thì lực lượng bảo vệ ANTT là cánh tay nối dài của Công an xã, mặc dù vậy trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao bồi dưỡng về kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng này”.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bình yên bản làng. Ảnh: Dần Thiên

Tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa thật sự cao, chưa phát huy được ý thức trách nhiệm và nguồn lực từ trong nhân dân. Xác định chức năng, nhiệm vụ một số tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa thật sự cụ thể, chưa tính sát thực tiễn địa bàn và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò hết sức quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhưng để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động cần cụ thể hóa nhiệm vụ của lực lượng này.

Trước những thực tiễn trên để tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả của lực lượng ANTT ở cơ sở trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin để đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới; Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên tự nâng cao kỹ năng, kiến thức và các quy định của pháp luật, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền được quy định tại Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở;

Tổ chức chặt chẽ mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng ANTT các bản và giữa lực lượng với các ngành, đoàn thể của bản trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, thường xuyên đổi mới hình thức vận động quần chúng; sáng tạo phát huy cao nhất sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, tham gia công tác bảo đảm ANTT; Các cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí kinh phí, công cụ hỗ trợ, xây dựng địa điểm làm việc để các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở có thể đáp ứng các nhiệm vụ được giao.