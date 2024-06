Nhiều tỉnh ở miền Nam giữ giá lợn hơi ở mốc cao 70.000 đồng/kg được bao lâu?

Giá lợn hơi hôm nay đi ngang. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh ở miền Nam vẫn giữ giá lợn hơi ở mốc cao 70.000 đồng/kg, nhưng không biết kéo dài được bao lâu...

Giá lợn hơi hôm nay 03/06/2024, toàn quốc đi ngang

Giá lợn hơi hôm nay 03/06/2024, toàn quốc đi ngang. Cả ba miền không có sự thay đổi, giữ giá đi ngang trên diện rộng, cụ thể tại miền Bắc: Thái Nguyên, Hưng Yên và Thái Bình giữ mốc 69.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại giao dịch trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Miền Trung dao động trong khoảng 66.000 - 67.000 đồng/kg, duy nhất tại Ninh Thuận đạt 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam mang mức giá nhỉnh hơn, với nhiều tỉnh giữ mốc cao 70.000 đồng/kg: Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Đồng Tháp; toàn vùng thu mua trung bình mức 68.900 đồng/kg.

Giá lợn hơi của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam vẫn ở mức 69.000 đồng/kg.

Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 63.200 đồng/kg, tiếp tục tăng so với ngày hôm qua.

Giá lợn hơi giảm song giá lợn giống tiếp tục ở mức cao, tại miền Bắc 1,71 triệu đồng/con, miền Trung 1,58 triệu đồng/con, Đông Nam bộ 1,68 triệu đồng/con và Tây Nam bộ 1,52 triệu đồng/con.

Thị trường lợn hơi trên cả nước tháng 5/2024 ghi nhận mức tăng so với tháng trước từ 3%-10% tùy từng tỉnh.

Thị trường lợn hơi trên cả nước tháng 5/2024 ghi nhận mức tăng so với tháng trước từ 3%-10% tùy từng tỉnh. Thương lái tại hầu hết các tỉnh giao dịch với giá trung bình từ 60.000 - 64.000 đồng/kg trong tháng 5; cụ thể: Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi bình quân tháng 5 tại các tỉnh Hưng Yên, Nam Định giá thu mua bình quân lần lượt là 62.000 đồng/kg và 60.587 đồng/kg (mức tăng so với tháng 4/2024 lần lượt là 1.867 đồng/kg và 4.428 đồng/kg)

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận mức tăng như các tỉnh khu vực phía Bắc, bình quân dao động trong khoảng 63.000 - 64.000 đồng/kg, cụ thể, giá lợn hơi giao dịch tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam ở mức 64.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk và Lâm Đồng điều chỉnh giá thu mua trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg tùy khu vực.

Giá giao dịch lợn hơi ở khu vực miền Nam tháng 5 cũng tiếp đà tăng theo xu hướng chung của thị trường. Theo đó, giá lợn hơi thu mua trong tháng 5 tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, giao dịch bình quân từ 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 5/2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi; giá bán các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực vẫn tiếp đà tăng cao do thị trường trong nước và xuất khẩu vẫn cơ bản ổn định, nên người sản xuất có lợi nhuận, đầu tư vào sản xuất; sản lượng các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu thu hoạch trong kỳ tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Về chăn nuôi lợn: Tổng đàn lợn ước tính cho cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 5 năm 2024 tăng khoảng 3,8%. Đàn lợn có xu hướng tăng mạnh trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp; chăn nuôi trang trại theo chuỗi kết hợp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiến tiến gia tăng nên mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi lợn. Đồng thời, với công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tốt nên người dân tích cực tái đàn và đẩy mạnh phát triển đàn lợn.

Trong tháng 05/2024, có báo cáo phát sinh 76 ổ dịch tại 17 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 1.306 con, số chết và tiêu hủy là 1.329 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 295 ổ dịch tại 37 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 9.560 con, số lợn chết và tiêu hủy là 10.051 con. Hiện nay, cả nước có 102 ổ dịch tại 50 huyện của 21 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Số lợn mắc bệnh là 3.918 con, số lợn chết và tiêu hủy là 3.941 con.

Về mặt hàng thức ăn chăn nuôi, giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước tháng 5 (tính đến trung tuần tháng 5) tăng nhẹ so với tháng trước, cụ thể: Tại Bình Phước, giá bán buôn cám gạo giao dịch 10.722 đồng/kg, tăng 1.365 đồng/kg, giá cám Cargill 15.111 đồng/kg (+711 đồng/kg).

Giá bán buôn các loại ngô hạt giao động từ 6.500 đồng - 10.500 đồng/kg (mức tăng từ 283 đồng-500 đồng/kg) cụ thể, giá ngô hạt thường tại Bình Phước giao dịch 10.500 đồng/kg, giá ngô hạt giống địa phương tại Đồng Nai 6.550 đồng/kg, giá ngô hạt tại Hưng Yên vẫn ổn định ở mức 7.000 đồng/kg; riêng đối với loại ngô bột, giá giao dịch tháng 5/2024 tăng 476 đồng/kg so với tháng 4, bình quân ở mức 10.333 đồng/kg.

Giá các loại thức ăn hỗn hợp cho cá và cho lợn ổn định so với tháng trước...