Nguồn cung cà phê trong nước thắt chặt, giá cà phê đồng loạt tăng lên

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch quanh mức 113.300 – 114.100 đồng/kg. Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam diễn ra chậm chạp, do nguồn cung thắt chặt.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (11/10)

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch quanh mức 113.300 – 114.100 đồng/kg. Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam diễn ra chậm chạp, do nguồn cung thắt chặt. Sản lượng cà phê trong nước dự kiến giảm mạnh trong niên vụ 2024/25, xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua tại Việt Nam, chủ yếu do thời tiết không thuận lợi và hiện tượng El Nino gây hạn hán và sâu bệnh.



Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 1%, lên ở 4.914 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng phiên thứ ba liên tiếp thêm 4,7 cent, tương đương 1,9% lên mức 254,75 US cent/lb.

Vụ cà phê mới 2024/25 đã bắt đầu vụ thu hoạch, sản lượng dự kiến của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam là 1,47 triệu tấn, giảm khoảng 20% so với vụ trước do thời tiết bất lợi, nhưng xuất khẩu có thể đạt 5 - 6 tỷ USD nhờ giá cao.



Dự báo giá cà phê trong niên vụ tới, ông Phan Minh Thông - nhà sáng lập cà phê Phúc Sinh cho rằng, từ tháng 10 này giá sẽ ổn định hơn chứ không biến động mạnh như thời gian gần đây, thị trường cũng sẽ ổn định trở lại. Tuy nhiên, giá sẽ thiết lập ở mức mới rất cao, khoảng 4.000 USD/tấn, tương đương cà phê nguyên liệu Việt Nam sẽ có giá 90 - 100 triệu đồng/tấn, chứ không giảm xuống thấp hơn nữa.

Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết, lượng Arabica xuất khẩu của Brazil trong tháng 9/2024 đã tăng gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 3,19 triệu bao, trong khi lượng Robusta xuất khẩu đã tăng 40,9% so với cùng kỳ đạt 912.000 bao. Xuất khẩu cà phê xanh của nước này trong tháng 9/2024 đã tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 4,11 triệu bao (loại 60kg).