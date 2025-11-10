Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân Si Ma Cai cải tạo, mở rộng diện tích cây ăn quả ôn đới, tìm hướng thoát nghèo

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con xã Si Ma Cai (Lào Cai) trồng cây lê VH6. Ảnh: Thanh Nhàn.

Hiện nay, xã Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cũ) đang có 842 ha cây ăn quả ôn đới, trong đó có trên 413,4 ha đã cho thu hoạch.

Theo kế hoạch, năm nay, xã tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả ôn đới lên đến 135 ha, trong đó trồng mới 24,4 ha cây Lê, 2,6 ha cây Mận Tả van, 37,3 ha cây Hồng giòn, hiện xã đang tuyên truyền vận động người dân tích cực trồng, dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu này trong tháng 12.

Ông Hảng A Tủa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Khu vực Si Ma Cai cho biết: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đang chỉ đạo đội ngũ khuyến nông viên cũng như anh em viên chức Trung tâm xuống thôn bản để hướng dẫn bà con chăm sóc, bón phân, cắt tỉa, tạo cành và chuẩn bọ công tác cho mùa vụ năm 2026.

Hiện nay chúng tôi đang cho đội ngũ khuyến nông viên cũng như anh em viên chức ở trung tâm rà soát đến từng thôn ban, đến từng vườn để vườn để triển khai thực hiện để đảm bảo trước khi mùa hoa nở phải đảm bảo thực hiện công tác chăm sóc xong hết.

Các chương trình mục tiêu quốc gia thì hiện nay chúng tôi đang triển khai thực hiện 7 dự án mô hình thuộc dự án phát triển cây ăn quả ôn đới trên địa bàn xã và đến nay chúng tôi đã cho triển khai thực hiện và đã đạt 80% kế hoạch, hiện đã thực hiện cấp phát giống cho các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Ngoài ra, cũng hướng dẫn các hộ gia đình và các đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia để trải nghiệm cũng như để thực hiện trồng thực tế tại vườn.

Để diện tích cây ăn quả ôn đới đã cho thu hoạch năm nay có năng xuất, sản lượng tốt, mẫu mã đẹp, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Khu vực Si Ma Cai cũng chỉ đạo đội ngũ cán bộ trực tiếp xuống các thôn, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, cải tạo, cắt tỉa, vít cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh các vườn cây hiện có.

Người dân Si Ma Cai được cán bộ khuyến nông hướng dẫn chăm sóc cây ăn quả ôn đới. Ảnh: Thanh Nhàn.

Cùng với đó, gắn với lớp dạy nghề kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả ôn đới của Trung tâm GDNN – GDTX, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Khu vực Si Ma Cai, cũng đã cùng đồng hành với các học viên. Thực hiện cầm tay chỉ việc, ngoài các giờ học lý thuyết, các học viên còn được thực hành ngay tại vườn cây nhà mình.

Anh Cư Seo Đế, thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai cho biết thêm: Tôi cũng tham gia học lớp trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây Lê tai nung, thầy giáo cũng dạy các kỹ năng như lý thuyết và đặc biệt là kỹ năng trồng và bón phân cho cây lê.

Tôi cũng đã học hỏi được cách đào hố, chăm sóc, phát hiện sâu bệnh hại trên cây ăn quả. Tôi sẽ áp dụng những kiến thức này để làm theo kỹ thuật mà thầy hướng dẫn, mong muốn cây cho ra nhiều quả và mang lại thu nhập cho gia đình.

Cây mận, cây lê rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, kỹ thuật chăm sóc khá đơn giản, lại cho thu nhập khá cao, nên được người dân trên địa bàn xã trồng phổ biến.

Nhờ trồng cây lê đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Ly Thị Say, thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai chia sẻ: Diện tích cây mận, cây lê nhà tôi đã trồng đến nay đã là năm thứ 3, nên gia đình đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc. Bản thân tôi cũng đang tham gia lớp nghề kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả ôn đới, học thêm được nhiều kỹ thuật để ứng dụng vào vườn cây của gia đình.

Theo kinh nghiệm của chị Say, những tháng cuối năm là thời điểm thích hợp để cải tạo vườn. Vì lúc ấy cây đã rụng lá, chuẩn bị nẩy mầm.

Quy trình thang ba chúng tôi đi bón phân cho cây là để cho cây ra hoa và đậu quả, tháng 7 thì bón phân để phục hồi cây, quét vôi tạo tán để phòng chống sâu bệnh và vít cành để cho dễ thu hoạch, đồng thời loại bỏ những cành bị sâu bệnh hại và kém phát triển.

Chị Say chia sẻ thêm: Trồng Lê, trồng Mận không mất nhiều công chăm sóc, ít sâu bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa, trồng ngô.

Thời điểm này, các thành viên trong gia đình đang tích cực làm cỏ, bón phân, tạo tán, vít cành hứa hẹn một mùa quả bội thu.

Lê Si Ma Cai mọng nước, ngọt được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Mùa Xuân.

Những năm trước đây, sản xuất nông nghiệp tại xã Si Ma Cai còn nhỏ lẻ, manh mún, trình độ canh tác còn lạc hậu, năng suất các loại cây trồng còn thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Nhờ triển khai trồng cây ăn quả ôn đới mà người dân biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất cây trồng ngày một tăng cao, đem lại thu nhập ổn định.

Xã Si Ma Cai coi việc trồng và mở rộng diện tích cây ăn quả ôn đới, trên địa bàn, đã và đang từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã cũng chỉ đạo đội ngũ khuyến nông phối hợp với các cấp, các ngành hướng dẫn người dân trồng thành các vùng tập trung, gần đường giao thông để thuận lợi cho thu hoạch quả. Từ đó, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.