Ngỡ ngàng với loại rau thơm phổ biến lại là thảo dược cực tốt cho sức khỏe

Rau mùi, còn được gọi là ngò rí, là một loại thảo mộc quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, rau mùi còn chứa đựng nhiều dưỡng chất quý giá mang lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và sắc đẹp.

Rau mùi tốt cho sức khỏe não bộ

Rau mùi chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin và vitamin C, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau mùi có khả năng làm giảm viêm nhiễm, một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Ngoài ra, rau mùi còn chứa các hợp chất có tác dụng tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất rau mùi có thể cải thiện khả năng học tập và ghi nhớ, đồng thời giảm lo âu và căng thẳng.

Rau mùi không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn mang lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Kiểm soát đường huyết

Rau mùi chứa các hợp chất có khả năng kích thích sản xuất insulin, một hormone quan trọng giúp điều hòa lượng đường trong máu. Ngoài ra, rau mùi còn giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tác dụng của rau mùi trong việc kiểm soát đường huyết. Một nghiên cứu trên người mắc bệnh tiểu đường cho thấy việc tiêu thụ rau mùi thường xuyên trong một tháng giúp ổn định lượng đường trong máu. Các nghiên cứu khác trên động vật cũng cho thấy chiết xuất rau mùi có thể làm giảm đáng kể lượng đường huyết và tăng cường tác dụng của insulin.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Rau mùi chứa các loại tinh dầu có khả năng kích thích sản xuất enzym tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi hơn. Các hợp chất trong rau mùi cũng có tác dụng giảm co thắt đường tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi, khó tiêu và các vấn đề về dạ dày.

Ngoài ra, rau mùi còn chứa các chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp bảo vệ đường ruột khỏi các tác nhân gây hại và giảm viêm nhiễm. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất rau mùi có thể làm giảm viêm loét dạ dày và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng rau mùi có thể giúp cải thiện triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS).

Rau mùi giúp cường sức khỏe tiêu hóa. Ảnh: Shutter Stock

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Rau mùi chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau mùi có thể giúp hạ huyết áp, một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch.

Tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến bệnh tim mạch. Rau mùi có tính chất kháng viêm tự nhiên, giúp giảm viêm và bảo vệ tim. Ngoài ra các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong loại rau “quốc dân” này cũng giúp bảo vệ tim khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Tăng cường miễn dịch

Rau mùi là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Loại rau này cũng chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch.

Trong khi đó, các chất chống oxy hóa khác như quercetin, kaempferol, và các loại carotenoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy rau mùi có khả năng kháng khuẩn, giúp chống lại các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella.

Như vậy, rau mùi không chỉ góp phần tạo nên hương vị độc đáo cho ẩm thực mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn có tiền sử dị ứng với rau mùi hoặc đang mang thai, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.