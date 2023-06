Nậm Pồ: Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (6/2013 - 6/2023) được tổ chức sáng nay (23/6), huyện Nậm Pồ (Điện Biên) vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chúc mừng cán bộ, nhân dân huyện Nậm Pồ, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khẳng định: Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát nương làm rẫy; sống tự cung tự cấp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Nậm Pồ đã nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo với nhiều chủ trương, cách làm đúng đắn, phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng huyện ngày một phát triển.



Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Pồ. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, cho biết: Nậm Pồ được thành lập theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 25/8/2012 trên cơ sở chia tách địa giới hành chính của hai huyện Mường Chà và Mường Nhé. Đến ngày 23/6/2013, huyện Nậm Pồ chính thức đi vào hoạt động, đến nay đã tròn 10 năm. Trên hành trình 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng, phát triển khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 9,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,5%/năm, năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 50% (giảm hơn 20% so với năm 2013). Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Huyện có xã Chà Nưa đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Nậm Pồ cắt băng khánh thành công trình trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nậm Pồ. Ảnh: Thanh Tùng

Cơ sở sở hạ tầng cũng được quan tâm đầu tư, đến nay, toàn huyện có 100/121 bản có điện lưới quốc gia, duy trì 100% các xã có đường ô tô đến trung xã đi lại được thuận lợi, số km đường huyện được cứng hóa đạt gần 36km; đường xã được cứng hóa gần 110km. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư kiên cố, tính đến hết năm học 2022-2023 huyện có 27 trường đạt chuẩn quốc gia, (tăng 23 trường so với năm 2013). Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, mối quan hệ với nước bạn Lào ngày một sâu sắc hơn.

Công tác củng cố, xây dựng và phát triển Đảng được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Hiện toàn huyện có 48 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện là trên 2.800 đảng viên; xóa 100% bản chưa có đảng viên; xóa được 73 bản chưa có chi bộ.

Trên hành trình 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng, phát triển khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 9,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,5%/năm, năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 50% (giảm hơn 20% so với năm 2013). Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Ảnh: Thanh Hải

Ghi nhận nỗ lực cống hiến của cán bộ, nhân dân huyện Nậm Pồ, nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân Nậm Pồ có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện Nậm Pồ.