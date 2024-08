Nậm Nhùn tăng cường các biện pháp thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế

UBND huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024.

Nậm Nhùn gieo cấy lúa mùa vượt chỉ tiêu kế hoạch

Trong tháng 8, UBND huyện Nậm Nhùn và các xã, thị trấn trên địa bàn đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy được 1.174,1ha lúa vụ mùa, đạt 100,2% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện, ước đạt 11,79 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn là 23,026 tỷ đồng, đạt 58,99% kế hoạch. Huyện Nậm Nhùn cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2024 cho cán bộ quản lý, giáo viên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, an ninh biên giới được giữ vững và ổn định.

Huyện Nậm Nhùn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: N.T)

Tại phiên họp đã thông qua nội dung các dự thảo gồm: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Chương trình số 46-CTr/TU, ngày 3/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã nêu các giải pháp tháo gỡ khó khăn khi triển khai dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng ở các xã; triển khai các giải pháp trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ một số dự án, công trình và công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ông Hà Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: N.T)

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Hà Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn, đề nghị: Trong tháng 9, các cơ quan, phòng, ban và UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc diện tích lúa mùa đảm bảo đạt kế hoạch giao; đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân trong mùa mưa lũ; tăng cường các biện pháp thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm…