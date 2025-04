Nậm Nhùn (Lai Châu): Nông nghiệp khởi sắc, người dân no ấm

Từ canh tác nhỏ lẻ đến sản xuất hàng hóa tập trung

Trước đây, cuộc sống của người dân Nậm Nhùn gắn liền với nương rẫy, canh tác theo phương thức truyền thống, nhỏ lẻ và manh mún. Năng suất thấp, thu nhập bấp bênh là tình trạng chung của nhiều hộ gia đình. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với các chương trình khuyến nông thiết thực, người dân nơi đây đã chuyển đổi dần sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác.

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện Nậm Nhùn đã có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: TH)

Sự thay đổi này đã mang lại những kết quả rõ rệt. Năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp của huyện được nâng lên đáng kể, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Năm 2024, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt con số ấn tượng 13.755,7 tấn. Bên cạnh đó, sản lượng cây ăn quả đạt 620 tấn, sản lượng đánh bắt cá cũng đạt 555 tấn, mang về nguồn thu nhập hơn 43 tỷ đồng cho người dân.

Ông Nguyễn Quang Hòa - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nậm Nhùn, chia sẻ: “Để có được những bước tiến quan trọng trong ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của bà con nông dân, phòng đã tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi.

Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, huyện Nậm Nhùn còn tập trung phát huy thế mạnh về nuôi trồng, khai thác thủy sản, đồng thời hướng dẫn bà con các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, phát triển các mô hình chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, để mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định”.

Nhiều hộ dân ở Nậm Nhùn có thu nhập khá từ trồng dứa. (Ảnh: Quang Thụy)

Nậm Nhùn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững

Sức bật của nông nghiệp Nậm Nhùn còn đến từ việc huyện đã mạnh dạn triển khai và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Có thể kể đến những mô hình tiêu biểu như: Trồng bí xanh Nova 209 tại xã Nậm Manh, mô hình kết hợp cá - lúa tại tổ dân phố Nậm Nhùn, mô hình trồng cây cà gai leo tại thị trấn Nậm Nhùn và mô hình trồng cây ăn quả tại xã Mường Mô… Những mô hình này đã giúp bà con nông dân thay đổi cách canh tác truyền thống, hướng đến các phương pháp tiên tiến và hiệu quả hơn, từ đó nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Nhờ phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, đến nay, huyện Nậm Nhùn đã có 12 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao. Điều này cho thấy, huyện Nậm Nhùn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản địa phương. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc triển khai trồng cây quế đã được huyện Nậm Nhùn triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.400ha quế. Với giá bán cành và lá đạt 1.200 đồng/kg, người dân rất phấn khởi vì đây là nguồn thu nhập đầu tiên sau nhiều năm kiên trì trồng quế. Nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng từ loại cây này.

Một điểm sáng nữa trong bức tranh nông nghiệp Nậm Nhùn là sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững. UBND huyện đã tích cực hỗ trợ người dân thay đổi phương thức canh tác từ sản xuất nhỏ lẻ sang các mô hình tập trung, đồng thời khuyến khích việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như xoài, mắc-ca, dứa… ngày càng được mở rộng. Việc ứng dụng công nghệ tưới tiêu tiên tiến cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, từ đó tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng bí xanh Nova 209 mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện Nậm Nhùn. (Ảnh: TH)

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện duy trì mức tăng trưởng ổn định khoảng 4%/năm. Đặc biệt, mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện đang mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho người dân vùng sông nước.

Liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản

Huyện Nậm Nhùn cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được thành lập và ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong việc giúp bà con nông dân tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, áp dụng các quy trình chuẩn trong canh tác và chăn nuôi. Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện như gạo, măng, mật ong rừng… ngày càng được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu nông sản địa phương, tích cực tham gia các hội chợ, kết nối giao thương nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Cao Trường - Giám đốc HTX Thanh niên Trường Thịnh, chia sẻ: “HTX hiện có sản phẩm cà gai leo đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP. Để xây dựng thương hiệu và tạo dựng uy tín trên thị trường, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến khâu lọc mật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, HTX cũng xây dựng một quy trình kiểm soát chất lượng khép kín, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đây là những thay đổi rất lớn so với những năm trước đây, khi nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng đến sản lượng và năng suất. Bên cạnh đó, người lao động tại HTX cũng được hướng dẫn sử dụng thành thạo các loại máy móc, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, từ đó góp phần thay đổi tư duy canh tác cho chính người dân trên địa bàn”.

Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Nậm Nhùn duy trì mức tăng trưởng ổn định. (Ảnh: Văn Chức)

Những bước tiến vượt bậc của nông nghiệp huyện Nậm Nhùn đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Minh chứng rõ ràng nhất là thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 28,7 triệu đồng/người/năm 2020 lên 37 triệu đồng/người/năm 2024. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện giảm trên 5%, số hộ nghèo đã giảm một nửa so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021-2025.

Những thành quả đáng ghi nhận mà nông nghiệp Nậm Nhùn đã đạt được trong thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để huyện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện và bền vững.