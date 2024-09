Mưa lũ phức tạp ở miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục tăng, Hà Nội đạt đỉnh cao nhất

Giá lợn hơi giữ đà tăng, bình quân cả nước đạt 63.900 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 11/9/2024: Duy trì xu hướng tăng

Giá lợn hơi hôm nay 11/09/2024, tiếp tục điều chỉnh tăng vài nơi. Miền Bắc giữ giao dịch trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg.

Các tỉnh miền Trung ghi nhận đi ngang quanh mức 63.100 đồng/kg, riêng tỉnh Bình Định lên 1 giá - đạt 63.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam thay đổi nhỏ tại Vĩnh Long và An Giang, tăng 1 giá đạt lần lượt mức 64.000 - 65.000 đồng/kg. Trung bình vùng đạt 63.400 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi vẫn giữ đà tăng do tình hình mưa lũ phức tạp ở miền Bắc, giá lợn hơi bình quân cả nước đạt 63.900 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi dự báo những tháng cuối năm 2024, ngành chăn nuôi sẽ thuận lợi hơn so với các năm trước, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong nước tăng trưởng ở mức 5,5%/năm, đầu ra cho chăn nuôi rộng mở hơn. Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã giảm 2 - 3 đợt. Nếu giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi duy trì xu hướng giảm trong khi giá bán giữ ổn định thì người chăn nuôi thuận lợi hơn.

Trong tháng 8/2024, giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có xu hướng giảm so với tháng 7/2024. Tại khu vực miền Bắc và Trung- Tây Nguyên, giá lợn hơi tháng 8 đã dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg, giảm 1.000 -3.000 đồng/kg so với tháng 7/2024. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 63.000-65.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tháng 7/2024.

Thị trường thịt trong nước không có biến động lớn, nguồn cung luôn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Đàn lợn của Việt Nam có xu hướng tăng trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi không ổn định, đặc biệt với khu vực hộ gia đình.

Về tình hình dịch bệnh, hiện có 8 ổ dịch tả lợn châu Phi mới phát sinh tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu và Quảng Ngãi, số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 449 con. Tính từ đầu năm đến nay cả nước xuất hiện 748 ổ dịch tại 45 tỉnh, số con chết và tiêu hủy 49.845 con.

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 13,4 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 56,07 triệu USD, tăng 9,5% về lượng, nhưng giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu tới 31 thị trường. Trong đó, Hồng Kông vẫn là thị trường xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt lớn nhất của Việt Nam, chiếm 42,1% về lượng và chiếm 59,3% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của cả nước, đạt 5,6 nghìn tấn, trị giá 33,2 triệu USD, tăng 4,5% về lượng nhưng giảm 1,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Sản phẩm thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chủ yếu là thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh và thịt lợn nguyên con đông lạnh.

Cũng theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 444,08 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 891,03 triệu USD, tăng 25,6% về lượng và tăng 24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam vẫn là Ấn Độ, chiếm 21,9% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với 97,2 nghìn tấn, trị giá 319,15 triệu USD, tăng 28,8% về lượng và tăng 43,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.