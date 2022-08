“Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy” cùng Agribank

Nhằm mục đích gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền và tăng cường sự gắn kết giữa khách hàng với Agribank, từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 11/11/2022, Agribank triển khai chương trình tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 12,1 tỷ đồng, tổng số lượng giải thưởng là 24.067 giải.

Khách hàng gửi tiền có thể tham gia chương trình tại tất cả chi nhánh Agribank trên toàn quốc.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mùa hè Xanh – Tăng nhanh tích lũy” của Agribank, tổng giá trị giải thưởng hơn 12 tỷ đồng

1. Điều kiện và cách thức tham gia tiền gửi tiết kiệm dự thưởng:

- Là khách hàng cá nhân có nhu cầu và tự nguyện tham gia gửi tiền tiết kiệm theo Chương trình.- Thời gian chương trình: từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 11/11/2022 (hoặc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng trước ngày 11/11/2022).

- Khi gửi tiền và đăng ký tham gia chương trình, khách hàng sẽ được nhận 01 Phiếu dự thưởng do Agribank phát hành bao gồm các Mã dự thưởng tương ứng với số tiền gửi của khách hàng; Phiếu dự thưởng dành cho khách hàng do Agribank in ra trên cơ sở các mã dự thưởng được xác định ngẫu nhiên và tự động từ hệ thống.

2. Mức tiền gửi để nhận mã dự thưởng:

- Đối với kỳ hạn 06 tháng: với mỗi 15 triệu đồng, khách hàng nhận được 01 mã dự thưởng

- Đối với kỳ hạn 09 tháng: với mỗi 12 triệu đồng, khách hàng nhận được 01 mã dự thưởng

- Đối với kỳ hạn 12 tháng: với mỗi 08 triệu đồng, khách hàng nhận được 01 mã dự thưởng

- Đối với kỳ hạn 24 tháng: với mỗi 05 triệu đồng, khách hàng nhận được 01 mã dự thưởng

3. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải Đặc biệt: 01 giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 1.000.000.000VNĐ (Một tỷ đồng) (kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng).

- Giải Nhất: 06 giải, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 50.000.000 VNĐ (kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng).

- Giải Nhì: 60 giải, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau trị giá 30.000.000VNĐ đồng (kỳ hạn của sổ tối thiểu 1 tháng).

- Giải Ba: 9.000 giải, mỗi giải trị giá 500.000VNĐ (nhận tiền mặt).

- Giải May mắn: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 300.000VNĐ (nhận tiền mặt).

4. Cách thức quay số và xác định số trúng thưởng:

- Đối với các giải May mắn: Khách hàng được xác định trúng giải May mắn nếu trong mã dự thưởng của khách hàng có hai số cuối cùng là "34" trùng với ngày kỷ niệm 34 năm thành lập của Agribank ( 26/3/1988 – 26/3/2022), đặc biệt, Mã dự thưởng đã trúng giải May mắn vẫn được quay số xác định trúng thưởng các giải còn lại.

- Đối với các giải còn lại:

+ Agribank phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng 01 lần.

+ Mã dự thưởng trúng thưởng là mã có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết quả quay số trúng thưởng. Nếu số trúng thưởng trùng với nhiều giải thưởng thì khách hàng được nhận toàn bộ các giải thưởng đã trúng.

- Ngày mở thưởng: dự kiến 17/11/2022 sau khi kết thúc chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng.





Agribank công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc, trên website www.agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho người trúng thưởng.

Thông tin chi tiết liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc;

Hotline: 1900558818- 024 32053205;