Ngày 12/4, tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) xảy ra mưa đá kèm giông lốc, đã làm ảnh hưởng, thiệt hại nhiêu diện tích cây ăn quả của nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết: Mưa đá kèm giông lốc tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, Bó Rôm của xã Phiêng Khoài (Yên Châu, Sơn La) đã làm rụng quả, gãy cành một số diện tích cây mận hậu do đúng vào thời điểm mận đang ra trái non. Theo ước tính trên 60 ha mận hậu bị ảnh hưởng do mưa đá; rất may không có thiệt hại về người và nhà cửa.

Mưa đá làm thiệt hại hàng chục ha mận hậu tại Yên Châu. Ảnh: NDCC

Cũng theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Châu, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Châu đã chỉ đạo xã Phiêng Khoài kiểm tra, thống kê, rà soát thiệt hại; giúp nhân dân khôi phục lại các diện tích cây ăn quả bị thiệt hại; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có các biện pháp phòng tránh, bảo vệ cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa đá gây ra.

Theo dự báo, thời tiết đang có những diễn biến bất thường. Các địa phương cập nhật tình hình thời tiết để thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu kịp thời.