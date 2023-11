Mía đường Sơn La (SLS): Hoàn thành 87% mục tiêu lãi ròng cả năm chỉ sau quý đầu tiên

Chỉ sau quý đầu tiên của niên độ 2023/2024, Mía đường Sơn La (mã cổ phiếu SLS) đã hoàn thành 87% mục tiêu lãi ròng cả niên độ. Dự kiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này sẽ ổn định so với mức cao kỷ lục của niên độ 2022/2023 nhờ giá đường neo cao.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã cổ phiếu SLS - sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính quý 1 niên độ tài chính 2023/2024 (từ 1/7/2023 đến 30/09/2023, tương đương quý 3/2023).

Theo đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 431 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ niên độ 2022/2023. Đồng thời, giá vốn hàng bán có tốc độ tăng chậm hơn, giúp lợi nhuận gộp của Mía đường Sơn La tăng 35%, lên 135 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính của Mía đường Sơn La đã được tiết giảm 77%, xuống chỉ còn hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm gần 9%, xuống mức 1,5 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8%, đạt 13 tỷ đồng.

Kết quả, Mía đường Sơn La báo lãi ròng đạt hơn 119 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ niên độ 2022/2023. Trong niên độ 2023/2024, Mía đường Sơn La đặt mục tiêu kinh doanh ở mức thận trọng với dự kiến doanh thu thuần là 1.045,5 tỷ đồng và lãi ròng là 137 tỷ đồng, lần lượt giảm 39% và 74% so với mức nền cao kỷ lục của niên độ 2022/2023, do lo ngại hiện tượng El Nino sẽ tác động nghiêm trọng đến vùng mía nguyên liệu.

Như vậy, doanh nghiệp hiện đã hoàn thành 41% mục tiêu doanh thu thuần và 87% mục tiêu lãi ròng cả niên độ chỉ trong quý đầu tiên. Mía đường Sơn La hiện dự kiến tỷ lệ cổ tức cho niên độ 2023/2024 sẽ ở mức 50% bằng tiền mặt.

Theo đánh giá gần nhất của SSI Research, hoạt động kinh doanh của Mía đường Sơn La trong niên độ 2023/2024 sẽ vẫn được giữ ổn định khi giá đường tinh luyện trong nước dự kiến sẽ duy trì quanh mức cao trong thời gian tới. Kể từ quý 2/2023 đến nay, giá đường tinh luyện trong nước đã chạm ngưỡng 20.000 đồng/kg, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá đường thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên hoặc neo ở mức cao như hiện nay do tình trạng khan hiếm nguồn cung và nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực của nhiều quốc gia. Qua đó, thúc đẩy giá đường trong nước tăng lên, cải thiện kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp mía đường cũng như khuyến khích nông dân quay trở lại trồng mía.

Mặc dù có thể chịu tác động tiêu cực từ hiện tượng El Nino nhưng Mía đường Sơn La hiện đang có tỷ lệ chuyển đổi đường sang mía cao nhất cả nước giúp giá thành sản xuất thấp, nhất là so với các doanh nghiệp mía đường khác ở khu vực phía Bắc.

Cụ thể, tỷ lệ chuyển đổi đường của Đường Sơn La ở mức 114 kg đường/tấn mía, so với mức 100 kg đường/tấn mía của các doanh nghiệp mía đường khác. Đặc biệt, đây là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 30/10, thị giá cổ phiếu SLS đạt 149.700 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 33% so với thời điểm đầu năm nay.