Mê mẩn mùa hồng chín trên cao nguyên Mộc Châu

Anh Nguyễn Xuân Văn, Giám đốc HTX nông sản sạch Mộc Châu o biết: Với chúng tôi là HTX chuyên về nông sản sạch bởi vậy mùa này chúng tôi đang có mùa phong phú nhất về các loại hoa mận, quả hồng, quả cam, dâu tây và một số sản phẩm khác. Chúng tôi khuyến cáo tất cả nông dân phải sản xuất an toàn, an toàn cho người đến tham quan chụp hình hái quả và an toàn cho sản phẩm. Đó cũng là một lĩnh vực truyền thông, du khách quảng bá các sản phẩm của HTX nông sản sạch Mộc Châu, nông dân cũng phấn khởi bởi sản phẩm bán được nhiều hơn, đặc biệt với quả hồng rất là đẹp và sai trĩu quả như thế này. Ảnh: Anh Đức