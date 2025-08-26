Mặt bằng giá hạt tiêu cao đang mang lại tâm lý tích cực cho người trồng tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (26/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.500 – 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 148.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 145.500 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 145.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (26/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.307 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.155 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Tính từ đầu tháng 8/2025 đến nay, giá tiêu nội địa đã tăng gần 10.000 đồng/kg. Giá đã hồi phục trở lại từ đầu quý III đến nay sau khi giảm mạnh trong quý trước. Các thương lái nhận định, dù giao dịch khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế cuối vụ, song mặt bằng giá cao đang mang lại tâm lý tích cực cho người trồng.

Còn theo đánh giá của các chuyên gia, đà tăng vẫn còn khi các giao dịch gấp rút cho kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh sắp tới. Thị trường chờ đợi đợt giảm lãi suất đồng USD của Fed ngay trong tháng 9/2025.

Dù xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vào Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay giảm, nhưng đây có thể là kết quả tạm thời trong giai đoạn thị trường điều chỉnh trước chính sách thuế mới. Thị trường Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh đơn hàng vào quý 4/2025 và quý 1/2026, khi các nhà nhập khẩu bắt đầu xây dựng tồn kho hạt tiêu cho mùa tiêu thụ cao điểm. Lợi thế thuế suất thấp hơn so với các nước cung cấp khác, cùng với năng lực cung ứng ổn định, là cơ sở để kỳ vọng rằng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Mỹ sẽ phục hồi tích cực trong nửa cuối năm 2025.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2025 đạt 71,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 lên mức 1,06 tỷ USD.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch năm 2025 ước đạt 172.000 tấn, giảm 2% so với năm ngoái do diện tích trồng giảm và không ghi nhận sự mở rộng diện tích đáng kể nào cho vụ tiếp theo.

Tại Brazil, sản lượng năm 2025 được dự kiến đạt 89.000 tấn, tăng 26% so với năm 2024, chủ yếu nhờ năng suất cải thiện. Diện tích cây trồng đã tăng ổn định trong nhiều năm qua và xu hướng này được dự đoán tiếp tục.

Tại Ấn Độ, sản lượng năm 2025 được dự kiến giảm 20% xuống còn 48.000 tấn do thời tiết bất lợi.Tại Indonesia, dự báo sản lượng năm 2025 đạt 37.000 tấn sau khi diện tích trồng giảm.

Tại Mỹ, dự báo xuất khẩu hạt tiêu trong quý III/2025 có thể khó khăn do tác động của thuế đối ứng, nhưng từ quý IV trở đi sẽ khả quan hơn.

Theo báo cáo mới nhất của Nedspice, sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được ước tính ở mức 434.000 tấn, tương đương năm ngoái. Nhu cầu toàn cầu đã vượt cung trong 5 năm liên tiếp, dẫn đến tồn kho toàn cầu ở mức thấp.