Long An ngăn chặn, xử lý tình trạng nhập lậu lợn qua biên giới

Trường hợp phát hiện lợn nhập khẩu trái phép, nhập lậu, lực lượng chức năng tỉnh Long An thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tiêu hủy lợn vận chuyển trái phép. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các huyện giáp Campuchia Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường tập trung lực lượng, ngăn chặn, xử lý lợn nhập lậu qua biên giới.



Các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở qua lại biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

Trường hợp phát hiện lợn nhập khẩu trái phép, nhập lậu, lực lượng chức năng phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công an các huyện, các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan các cửa khẩu, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện, tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán lợn nhập lậu, phối hợp với chính quyền địa phương, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu lợn trái phép.

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại khi buôn bán, vận chuyển lợn nhập lậu, không được kiểm định, không rõ nguồn gốc; tổ chức vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay, tham gia vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, nhất là lợn nhập lậu trái phép vào địa bàn tỉnh Long An.

Chính quyền cấp xã, tổ chức thống kê, kiểm soát đàn lợn của địa phương, đặc biệt là các xã có chung đường biên giới với Campuchia để kịp thời thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc đàn gia súc nhập lậu; hợp thức hóa, làm trái các quy định, các loại giấy tờ để vận chuyển ra khỏi địa bàn quản lý.

Ngành thú y, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điểm thu gom, giết mỗ gia súc, nhất là các điểm thu gom tiếp giám biên giới; truy xuất nguồn gốc đối với các trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản tăng cường công tác kiểm dịch động vật theo quy định pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động, phát hiện sớm các ổ dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, các dịch bệnh mới nổi, có nguy cơ xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn lợn nhập lậu qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới trong công tác phòng chống dịch, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới.

Lực lượng chức năng lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển lợn trái phép qua biên giới, mua bán, hợp thức hóa nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật, giấy tờ kiểm dịch động vật.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát lưu thông hàng hóa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn tỉnh Long An và kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc.

Qua thống kê, hoạt động nhập lậu lợn qua biên giới của tỉnh Long An vẫn còn xảy ra. Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng, công an phát hiện, bắt giữ 5 vụ nhập lậu trâu, bò, lợn, thu giữ, tiêu hủy 68 con lợn, 26 con bò, xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng, với số tiền 27 triệu đồng và khởi tố 3 bị can./.