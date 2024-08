Loại "rau nhà nghèo" người Việt ai cũng biết hóa ra là dược liệu quý từ hàng nghìn năm trước

Một loại rau giá rẻ bèo hầu như chợ nào cũng bán hóa ra là dược liệu quý, chế biến theo cách này nâng tầm món ngon.

Lợi ích rau thì là đối với sức khỏe

Đây là một loại rau thơm có nguồn gốc từ các nước giáp bờ biển Địa Trung Hải. Hương vị của thì là cũng thơm như của hồi hoặc cam thảo. Lá, thân và củ của cây thì là đều có thể ăn được.

- Khắc phục chứng mất ngủ: Rau thì là có đặc tính an thần nhẹ, giúp giảm căng thẳng, lo âu và thư giãn tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Một số nghiên cứu cho thấy thì là có thể giúp tăng cường sản xuất melatonin – một hormone điều hòa giấc ngủ tự nhiên của cơ thể, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Có thể giảm đau bụng kinh: Trong một nghiên cứu mới đây tiến hành tại Iran chỉ ra rằng, tinh chất cây thì là phối hợp với vitamin E có thể làm giảm đáng để tình trạng đau bụng kinh. Tinh chất cây thì là thậm chí còn hiệu quả hơn việc dùng thuốc giảm đau ở các đối tượng nghiên cứu.

Rau thì là là một loại rau gia vị thường xuất hiện trong các món aanh cá, lẩu cá mực hấp... giúp khử mùi tanh, tạo hương thơm. Ảnh minh họa.

- Loại rau thảo mộc: Thì là có chứa thành phần giống như estrogen. Thành phần này hoạt động trong cơ thể cũng giống như estrogen. Nó sẽ kích thích việc tiết sữa ở dê và được các nhà nghiên cứu tin rằng, cũng có tác dụng tương tự đối với phụ nữ. Việc sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và đến nay, nhiều bà mẹ vẫn dùng các loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để tăng tiết sữa.

- Tốt cho hệ hô hấp: Súc miệng bằng dầu làm từ hạt thì là có thể làm long đờm trong phổi và giảm ho hoặc đau họng, tho một nghiên cứu tại Ý. Bạn nên hỏi ý kiến bác sỹ nếu một ngày súc miệng khoảng 1-1.5 thìa cà phê dầu hạt thì là có thể làm giảm triệu chứng của bạn.

- Giúp tăng cường sức khỏe xương: Có thể nhiều người chưa biết canxi là khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì xương chắc khỏe. Thì là chứa một lượng nhỏ canxi, tuy không đáng kể nhưng vẫn góp phần vào tổng lượng canxi bạn nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, thì là có thể giúp cơ thể hấp thu canxi từ các nguồn thực phẩm khác tốt hơn nhờ các hợp chất như vitamin K và magie. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid trong thì là giúp bảo vệ xương khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các đặc tính kháng viêm của thì là có thể giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, bao gồm cả viêm xương khớp.

- Kháng khuẩn và kháng viêm: Loại rau này chứa các hợp chất như flavonoid và polyacetylene có khả năng kháng khuẩn và kháng viêm. Các chất này giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, giảm viêm nhiễm đường hô hấp, hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm họng, viêm phế quản.

- Trị ho: Theo VOV tinh dầu thì là có tác dụng làm dịu cổ họng, giảm đau rát và khó chịu do viêm họng đồng thời làm long đờm, giúp giảm ho và khó thở do đờm ứ đọng. Nghiên cứu cho thấy súc miệng bằng tinh dầu hạt thì là pha loãng có thể giúp làm long đờm trong phổi và giảm ho.

Những món ngon từ rau thì là

1. Món khoai tây xào thì là

Nguyên liệu: Khoai tây, thì là, tỏi băm, nước xì dầu, tinh bột, dầu mè.

Cách làm:

- Gọt vỏ khoai tây, cắt thành miếng nhỏ, thêm lượng tinh bột thích hợp và trộn đều. Thêm nước vào nồi và hấp chín khoai tây.

- Sau khi làm sạch thì là, lau khô và cắt thành từng miếng nhỏ, cho thì là và khoai tây cắt sợi vào chậu, đổ nước sốt làm từ tỏi băm, nước xì dầu và dầu mè vào khuấy đều.

Ngoài các món ăn trên, bạn có thể nêm thì là vào rất nhiều món ăn như canh khoai tây thịt là, cá kho thì là, canh cá thì là, thì là trộn cá xay nhuyễn làm chả, thì là xào lòng cá, thì là nêm vào các món canh khoai tây, khoai tây xào, bánh khoai tây thì là.

Rau thì là xào khoai tây đậm vị. Ảnh minh họa.

2. Món bánh bao nhân thì là, thịt lợn

Nguyên liệu: Thịt lợn băm nhỏ, rau thì là, bột mì, bột men, dầu mè, muối, nước mắm hoặc xì dầu tùy khẩu vị, dầu ăn.

Cách làm:

- Làm bột: Cho 500 gam bột mì và 3 gam men nở vào chậu, khuấy đều, dùng nước nhẹ nhào bột, nhào bột mịn. Sau đó để bột vào tô bọc màng bọc hoặc đậy nắp nồi ủ cho đến khi nở gấp đôi.

- Thịt lợn cho cho vào tô lớn, thêm nước mắm, muối và dầu mè vào, đảo đều rồi ướp một lúc. Sau đó trộn cùng rau thì là.

- Khi bột nở, lấy bột chia đều, cán mỏng rồi cho nhân vào trong và gói bánh lại. Cho bánh vào nồi hấp trong 15-20 phút. .