Loại rau dại xưa không ai "ngó", nay biết được công dụng "vàng 10"

Một loại rau dại không chỉ thơm ngon mà còn là vị thuốc quý chữa nhiều bệnh nên thời gian qua dân thành phố "săn lùng" giá đắt đỏ khoảng 70.000 đồng.

Loại rau dại "lên đời" đặc sản được nhiều người săn lùng

Loại rau dại được nhiều người "săn lùng" là cây vảy ốc. Nó thường mọc leo trên các cây cổ thụ, vách đá, mọc lan trên mặt tường, tạo nên một không gian xanh. Dây vảy ốc còn là vị thuốc quý trị nhiều bệnh...

Tùy vùng miền dây vảy ốc có tên gọi khác nhau. Miền bắc hay gọi là trâu cổ, mộc liên… Miền Nam gọi là "sung thằn lằn". Tên khoa học là Ficus pumila L.

Điểm độc đáo ở loài cây này là chiều dài có thể tới hàng chục mét. Vỏ thân xù xì, có từng đốt dài ngắn không đều, từ đốt mọc ra các rễ khí. Cây có hai loại cành. Đặc biệt, cành non không mang hoa, lá nhỏ nhìn giống như vảy ốc (do đó cây có tên là "vảy ốc"). Loại cành đã trưởng thành mang hoa có lá to và dày.

Không chỉ vậy thân và lá non khi bẻ có nhựa mủ trắng. Hoa nhiều, đơn tính, đế hoa lõm. Thứ thường gọi là "quả" thực ra đó là "đế hoa", hình dạng như quả vả, quả sung, dài chừng 4cm, đường kính 3cm. Trong đó có nhiều hạt. Quả non có màu lục, lúc chín có màu đỏ, có nhiều nhựa mủ trắng. Mùa quả vào tháng 8-9.

Tuy là loài cây dại nhưng rau cây vảy ốc được nhiều người mua.

Bạn có thể loại cây mọc dại này có thể tìm thấy ở mạn ven rừng, nương rẫy, lối vào rừng của các ngọn núi cao. Cây thường sống bám trên thân cây gỗ của các rừng thứ sinh hoặc bám ở vách đá… Ngoài ra, nhiều gia đình còn trồng làm hàng rào. Loại rau này ưa ẩm mát, phát triển mạnh vào mùa thu và ít hơn vào các tháng mùa nắng trong năm.

Là một loại rau dại nhưng có vị thơm ngon và đặc biệt chữa được nhiều bệnh nên giá rau vảy ốc cũng khá đắt đỏ, giao động từ 40.000-70.000 đồng/kg. Đáng chú ý người bán cũng không quên dặn khách nên ăn ngay, không nên bỏ vào tủ lạnh vì dễ hư hỏng, giập nát.

Vảy ốc là loại cây dễ trồng, dễ chăm và dễ nhân giống, lại có tốc độ sinh trưởng rất cao nên ngoài bán rau, nhà vườn còn có thể nhân giống, giâm cành để bán cho người có nhu cầu trang trí hàng rào, mái nhà.

Giá cây giống vảy ốc cũng dao động khoảng 30.000 - 50.000 đồng/chậu

Một số lợi ích của dây vảy ốc

- Quả vảy ốc: Thông thường loại quả của cây này có vị ngọt, tính bình; vào huyết phận của các kinh Thủ thái dương và Túc dương minh. Có tác dụng thông nhũ, lợi thấp, hoạt huyết và tiêu thũng. Dùng cho phụ nữ sau sinh sữa không xuống, di tinh, lâm trọc, đái dưỡng chấp, lỵ lâu ngày, trĩ huyết, trường phong hạ huyết, ung thũng, đinh sang.

Gợi ý bài thuốc từ dây vảy ốc

Loại rau dại nhưng có nhiều công dụng đối với sức khỏe.

- Trợ giúp tiêu hóa: Quả vảy ốc thái nhỏ nấu với nước bỏ bã, cô đặc thành cao. Cũng có thể dùng dây và lá vảy ốc phơi khô nấu thành cao đặc. Ngày uống 5-10g ( Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam).

- Chữa đau nhức: Dây vảy ốc 10-15g, sắc uống.

- Chữa đau lưng, mỏi gối: Dùng dây vảy ốc tươi 60g, sắc với 1/2 nước 1/2 rượu, pha thêm đường đỏ, uống mỗi ngày 1 thang.

- Giảm cảm giác hồi hộp: Quả vảy ốc (sao), bạch khiên ngưu tử (hạt bìm bìm trắng), hai vị bằng nhau, tán thành bột mịn, mỗi lần uống 6g, chiêu thuốc bằng nước cơm.

- Chữa kiết lỵ: Cành lá vảy ốc, lá mơ lông, lá lốt, nụ sim, mỗi thứ 10-15g, sắc uống.

- Phòng ung thư cổ tử cung: Dùng quả vảy ốc 15g, bạch mao đằng 15g, hoàng bá 12g, tri mẫu 12g, bán chi liên 15g, thổ phục linh 15g, sinh địa 12g, xuân căn bì 15g, sắc uống trong ngày.

- Chữa trẻ suy dinh dưỡng gầy yếu: Dây vảy ốc 30g, thịt gà 200- 300g, nấu lên ăn.

- Chữa tắc tia sữa: Quả vảy ốc 7 trái, chân giò lợn 500g, nấu nhỏ lửa cho đến khi chín nhừ, ăn chân giò và uống nước canh thuốc.