Loại hạt rất sẵn ở chợ Việt được ví như “vị thuốc đại bổ”, tốt cho sinh lý

Cải thiện giấc ngủ, xoa dịu thần kinh

Magie dồi dào trong hạt sen có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giúp thư giãn cơ bắp và giảm căng thẳng. Đặc biệt, các alkaloid isoquinoline như nuciferine và neferine có trong hạt sen đã được chứng minh là có tác dụng an thần, giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng và ngủ sâu hơn. Thay vì phụ thuộc vào thuốc ngủ, một bát chè hạt sen ấm nóng trước khi đi ngủ có thể là lựa chọn an toàn và lành mạnh hơn nhiều.

Tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Hạt sen là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan tuyệt vời. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Trong khi đó, chất xơ hòa tan lại đóng vai trò như prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa. Nhờ vậy, ăn hạt sen thường xuyên sẽ giúp đường ruột của bạn hoạt động trơn tru hơn, giảm thiểu các vấn đề như khó tiêu, đầy hơi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp

Hàm lượng kali cao trong hạt sen giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể. Bên cạnh đó, magie trong hạt sen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim ổn định và ngăn ngừa rối loạn nhịp tim. Đặc biệt, các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, kaempferol giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và bảo vệ các mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Chống lão hóa, giữ gìn vẻ đẹp làn da

Hàm lượng enzyme L-isoaspartyl methyltransferase và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong hạt sen giúp chống lại các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra quá trình lão hóa sớm. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, tàn nhang và duy trì độ đàn hồi cho da. Ăn hạt sen đều đặn giúp bạn có một làn da khỏe mạnh, tươi trẻ và rạng rỡ từ bên trong.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp, hạt sen là lựa chọn lý tưởng cho những người đang tìm cách kiểm soát đường huyết hoặc mắc bệnh tiểu đường. Chất xơ trong hạt sen giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau bữa ăn. Hơn nữa, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng protein và các enzym đặc biệt trong hạt sen có thể ức chế hoạt động của các enzym tiêu hóa carbohydrate, từ đó giúp duy trì đường huyết ở mức ổn định, ngăn ngừa các biến động đột ngột.

Hỗ trợ giảm cân an toàn và bền vững

Giàu chất xơ và protein, hạt sen tạo cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế cơn thèm ăn vặt không cần thiết. Đồng thời, với lượng calo thấp nhưng lại cung cấp đầy đủ năng lượng, hạt sen giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách hiệu quả mà không cảm thấy mệt mỏi hay đói. Bạn có thể thay thế các món ăn vặt không lành mạnh bằng hạt sen luộc hoặc súp hạt sen.

Tăng cường sức khỏe thận và bàng quang

Hạt sen giúp tăng cường chức năng lọc của thận, làm giảm các triệu chứng liên quan đến suy yếu thận như đau lưng, mỏi gối. Sự kết hợp giữa các khoáng chất và hợp chất thực vật trong hạt sen giúp ổn định chức năng bàng quang, mang lại cảm giác thoải mái và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cải thiện sức khỏe sinh lý

Hạt sen còn được biết đến với công dụng hỗ trợ sức khỏe sinh lý ở cả nam và nữ. Các chất dinh dưỡng trong hạt sen giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó cải thiện chức năng sinh lý. Theo Đông y, hạt sen giúp bồi bổ khí huyết, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm, di tinh. Đối với phụ nữ, hạt sen giúp cân bằng nội tiết tố, hỗ trợ sức khỏe buồng trứng và giảm các triệu chứng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt.